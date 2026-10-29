Бизнесмен, находившийся в розыске из-за присвоения бюджетных средств, уехал из Украины: его компания массово выигрывает тендеры

Бизнесмен Александр Бойко, которого ранее объявляли в розыск по подозрению в присвоении бюджетных средств, по данным медиа, уехал из Украины. Тем временем связанная с ним компания "Автомагистраль-Пивдень", фигурирующая в уголовном производстве по делу о вероятном завышении стоимости материалов при строительстве водопровода в Днепропетровской области, в 2026 году выиграла государственные тендеры на 27,4 млрд грн.

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OBOZ.UA рассказывает, в чем следствие подозревает участников дела о строительстве водопровода и как компания объясняет свою позицию. А также благодаря каким государственным заказам "Автомагистраль-Пивдень" продолжает получать многомиллиардные подряды.

Розыск и выезд из Украины

О впечатляющем росте бизнеса Александра Бойко в 2021 году написало профильное издание Forbes. "Бизнесмен избегает света софитов. Подробная биография человека, которого называют одним из главных выгодоприобретателей президентского проекта "Большое строительство", неизвестна. Он не дает интервью, в открытом доступе почти нет его фотографий", – писали журналисты.

Одна из фотографий Бойко появилась на сайте МВД в разделе "розыск". Сейчас это уже историческая запись, сохраненная на страницах YouControl. Бойко подозревали в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В прошлом году СМИ сообщили, что Бойко выехал из Украины. Его компания "Автомагистраль-Пивдень" внесла залог в размере почти 40 млн грн за одного из подозреваемых по производству 42022142240000051. В материалах дела говорится о том, что компания Бойко получала огромные прибыли на государственном подряде. По версии следствия, компания "Шляховик-97" закупала трубы, а затем с наценкой от 23% до 50% продавала их ООО "Автомагистраль-Пивдень".

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"Шляховик-97" принадлежит Александру Бойко, директор – его родной брат Юрий Бойко. В материалах производства, в частности, есть такие расчеты:

"Шляховик-97" купил у "Торгового дома "Евро Труб Полимер" трубу ПЕ100 SDR13.6 1000х73,5 по цене 16 662,5 грн/пм без НДС, а продал "Автомагистраль-Пивдень" уже по цене 24 583,33 грн/пм без НДС.

За счет прокладки цена выросла на 47,5%.

OBOZ.UA обратился к "Автомагистраль-Південь" с просьбой объяснить, почему трубу не закупали напрямую у поставщиков. На момент публикации ответа мы не получили.

Главные истории дня

Подробнее о подозрении: что удалось установить правоохранителям

Подрыв российскими войсками Каховской ГЭС в июне 2023 года вызвал масштабную гуманитарную катастрофу. Без питьевой воды остались сотни тысяч жителей Днепропетровской области, в частности Кривого Рога. Государство выделило колоссальные средства на срочное строительство магистрального водопровода.

Как стало известно OBOZ.UA из материалов досудебного расследования, правоохранители раскрыли схему наживы на строительстве водопровода "р. Ингулец – Южное водохранилище". Ключевой фигурой и организатором схемы, по данным следствия, оказался чиновник, который одновременно занимал две должности – был директором ООО "Шляховик-97" и заместителем генерального директора ООО "Автомагистраль-Південь".

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Поскольку строительство велось в чрезвычайных условиях военного положения, закупку работ провели без открытых торгов (согласно п. 13 Постановления Кабмина № 1178 о неотложных потребностях). Это позволило Службе восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области подписать 19 июля 2023 года контракт № Б-В-1 без лишней огласки.

Подконтрольное организатору ООО "Шляховик-97" скупало полиэтиленовые трубы ПЭ 100 (размером 1000×73,5 SDR 13,6) непосредственно у заводов-производителей по реальным рыночным ценам. Затем эти же трубы перепродавали генеральному подрядчику – ООО "Автомагистраль-Пивдень" – уже по искусственно завышенной стоимости.

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Физически трубы даже не завозили на склады фирмы-посредника – их везли напрямую от производителя на строительную площадку, уверены правоохранители. А на бумаге цена "обрастала" миллионными наценками.

Правда, в "Автостраде-Юг" не согласны с такой версией событий. После начала расследований там обратились к уже бывшему генпрокурору Руслану Кравченко.

"С прошлого года "Автомагистраль-Пивдень" подвергается целенаправленному преследованию со стороны одного из правоохранительных органов. Сотни сотрудников указанного правоохранительного органа участвовали во многочисленных следственных действиях, ища повод обвинить компанию в нарушении закона. В итоге было сфабриковано уголовное производство № 42022142240000051, касающееся строительства водопровода "Ингулец – Южное водохранилище". Компания полностью выполнила обязательства по контракту. Объект построен в рекордно сжатые сроки. У заказчика претензий нет. Тем не менее следствие считает, что закупка труб осуществлялась по завышенным ценам", – говорится в заявлении компании.

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По версии ООО, следствие не учло все сопутствующие расходы. В частности:

Логистику.

Финансовые риски.

Уголовные производства не помешали компании выигрывать тендеры

По данным YouControl, в 2026-м "Автомагистраль-Пивдень" выиграла тендеры на 27,4 млрд грн. И это в разы больше, чем за весь прошлый год (3,5 млрд грн).

Только в октябре компания выиграла тендеры Службы восстановления и развития инфраструктуры в Сумской (на 45,6 млн грн), Днепропетровской (15 млн грн) и Львовской (676,1 млн грн) областях.

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Кстати, "Автомагистраль-Пивдень" часто участвует в тендерах вместе с ООО "Ростдорстрой". Эта фирма принадлежит одесситу Юрию Шумахеру, которого связывают с окружением мэра Одессы Геннадия Труханова. Компания фигурирует во многих уголовных производствах, связанных со служебной халатностью, некачественным выполнением работ и присвоением средств при строительстве дорог. Например:

Дело № 521/14977/26 – о завладении имуществом в особо крупных размерах.

Касается возможного создания организованной преступной группы с участием должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления и подконтрольных физических и юридических лиц, среди которых "Автомагистраль-Пивдень" и "Ростдорстрой". По утверждению заявителя, целью деятельности группы было завладение бюджетными средствами при проведении тендерных процедур по городской программе "Безбарьерная Одесса".

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Дело № 757/17188/24-к – о вероятном хищении бюджетных средств при строительстве дороги к Одесскому морскому порту.

По версии следствия, должностные лица Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области совместно с представителями "Ростдорстроя" могли завладеть государственными средствами в особо крупных размерах путем необоснованного завышения стоимости строительных материалов.

Дело № 757/7015/25-к – о возможном присвоении бюджетных средств путем завышения цен на строительные материалы во время ремонта и строительства дороги М-28 Одесса – Южный – М-14 и подъезда к Одесскому морскому порту.

По данным следствия, к вероятной схеме могут быть причастны должностные лица Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области и представители "Ростдорстроя".

Больше о "Ростдорстрое", а также уголовных производствах, в которых фигурировала сама "Автомагистраль-Пивдень", – в следующих материалах OBOZ.UA. Продолжение следует...