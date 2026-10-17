Бизнес жалуется на острый дефицит рабочей силы: это по-прежнему остается главной проблемой

Дефицит рабочей силы остается главным препятствием для деятельности украинских предприятий. В то же время из-за усиления атак на логистику и энергетику на второе место среди ключевых вызовов поднялся фактор опасности.

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Об этом свидетельствуют результаты 53-го ежемесячного опроса New Monthly Enterprises Survey (NRES), проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) в сентябре среди 467 предприятий. Главные вызовы: кадровый голод и риски безопасности.

Дефицит кадров

В сентябре на нехватку работников указали 67% опрошенных ( в августе — 69%);

в августе — 69%); 58,9% компаний отметили, что им стало сложнее находить квалифицированных специалистов;

38,5% испытывают обострение проблем с поиском неквалифицированного персонала.

Опасность работы

Поднялась на 2-е место (рост с 48% в августе до 59% в сентябре). Это второй по величине показатель за всё время наблюдений с мая 2022 года — выше он был только в октябре 2024 года (62%).

"Усиление атак на нашу логистическую инфраструктуру и энергетику заставило бизнес уделять больше внимания вопросам безопасности работы... Если в августе об этом препятствии говорили 50% крупных предприятий, то в сентябре — уже более 70%", — отметил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

Больше всего риски безопасности беспокоят предприятия в Запорожской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской, Киевской, Черкасской, Одесской, Винницкой областях и в городе Киеве – там более 80% респондентов считают небезопасные условия существенным барьером.

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Рейтинг других препятствий для бизнеса

Рост цен на сырье и материалы – 47% (опустился на 3-е место);

Сложности с перевозкой товаров по Украине – 31% (рост с 26%);

Снижение спроса на продукцию/услуги – 30%;

Нехватка оборотных средств – 16%;

Разрыв цепочек поставок – 15%;

Перебои с электро-, водо- или теплоснабжением – 12%.

В августе из-за отключений электричества бизнес потерял в среднем 4% рабочего времени (больше всего – машиностроение, 7%). Временно приостанавливали работу 28% предприятий.

В то же время о коррупции (8%) и давлении со стороны контролирующих или правоохранительных органов (3%) бизнес упоминает реже, поскольку эти проблемы отходят на второй план по сравнению с военными рисками.

Главные истории дня

Планы по найму и оценка роли государства

В ближайшее время бизнес не ожидает существенных изменений в сфере занятости:

Увеличивать штат планируют лишь 1,7% предприятий.

Сокращение планируют 8,4%.

Отправить сотрудников в вынужденный отпуск намерены 2,9%.

Оценка экономической политики правительства:

52% бизнеса воспринимают правительство как "регулятора";

20% считают его "препятствием";

Лишь 7% называют государство "партнером", а 0% — "другом".

Источники компенсации убытков и налоговые вопросы

Большинство предпринимателей убеждены, что компенсация убытков от войны должна происходить за счет России (51,6%) и международной помощи (51,2%).

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Идею повышения налогов бизнес воспринимает крайне негативно: 69,4% выступают против повышения налоговых ставок, даже если это будет означать меньший объем государственной поддержки. Повышение НДС для компенсации убытков поддерживают лишь 1,3% опрошенных, а повышение других налогов – 4,3%.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.