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Бизнес не хочет повышать зарплаты работникам: украинцам в Польше рассказали, что происходит на рынке труда

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
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Бизнес не хочет повышать зарплаты работникам
Бизнес не хочет повышать зарплаты работникам. Источник: Unsplash/Katja Anokhina

Польский бизнес постепенно переходит от сокращения персонала к стабилизации занятости. Однако восстановление происходит неравномерно. Так, в третьем квартале 2026 года (июль-сентябрь) численность работников в производстве военной и железнодорожной техники выросла на 2,8%, тогда как автопром потерял 3,3% персонала. В то же время, компании не спешат повышать зарплаты, сдерживая затраты на фоне ускорения инфляции.

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили: в целом, тенденция к замедлению роста зарплат наблюдается еще со второй половины 2025 года.

"Небольшое ускорение в третьем квартале может быть связано с ростом инфляции. В частности, из-за подорожания энергоносителей на фоне проблем с судоходством в Ормужском проливе", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркивается, средняя зарплата в бизнес-секторе Польши в третьем квартале составила 9 345 злотых брутто (до вычета налогов и отчислений. По состоянию на середину октября – около 108 000 грн). При этом за год она выросла на 6,1%.

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Многие компании не могут закрыть вакансии

В то же время, отмечается, многие компании не могут закрыть вакансии даже несмотря на общее охлаждение рынка. Ведь снижение спроса не означает, что квалифицированных специалистов стало легче обнаружить.

"Больше кадровые потребности возрастают в оборонной промышленности, отдельных направлениях машиностроения, логистике, розничной торговле и HoReCa. Автопром, легкая промышленность и мебельное производство продолжают сокращать персонал. В логистике часть спроса закрывают благодаря гибким формам занятости, в частности, привлечению иностранцев, среди которых много украинцев", – рассказали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы являются ключевой иностранной рабочей силой польской экономики. В начале 2026 года в этой стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины, что составило сразу почти 68% всех трудоустроенных иностранцев.

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