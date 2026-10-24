Бизнес может зарабатывать на разнице цен на электроэнергию благодаря батареям – CEO D.Solutions

Системы хранения энергии позволяют украинскому бизнесу сокращать расходы и получать дополнительный доход благодаря накоплению электроэнергии в часы низких цен и ее использованию или продаже, когда она дорожает.

Видео дня

Об этом в интервью рассказал CEO D.Solutions Сергей Коваленко.

По его словам, системы хранения энергии открывают дополнительные возможности для бизнеса. В частности, предприятия могут накапливать электроэнергию в часы низких цен и использовать ее или продавать в периоды, когда она дорожает.

Коваленко подчеркнул, что экономическая эффективность батарей зависит от стоимости оборудования, колебаний цен на электроэнергию и правильного управления зарядкой и разрядкой.

По его мнению, системы хранения энергии будут играть все более важную роль в украинской энергетике, помогая потребителям эффективнее использовать электроэнергию и сокращать расходы.

Ранее D.Solutions запустила на платформе YASNO Power бесплатную функцию "Автопилот", которая помогает снижать расходы на электроэнергию и сохранять необходимый заряд домашней батареи на случай отключений.