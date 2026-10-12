Бессент обвинил Европу в лицемерии: соглашение Трампа с Путиным повлияло на цены на нефть

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
учения НАТОПодготовка к большой войне: Россия агрессивно поднимает ставки, а страны Европы приняли ряд важных решенийВ России дали "сигнал" о планах войны против Украины: в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениямиВ России дали "сигнал" о планах войны против Украины: в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениямиНацбанк выпустит новые 10 грнНацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайнеИллюстративное фото. ГороскопСмело идите решать важные дела, все обернется успехом: Рыбы – больше веры в себя, а Раки отбросьте сомнения – гороскоп на 12 октябряВ Украине переписали цены на землюВ Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар"Более 50 лет своей жизни посвятила школе": Россия ударом по Запорожью убила учительницу. Фото"Более 50 лет своей жизни посвятила школе": Россия ударом по Запорожью убила учительницу. Фото"Четыре евро за грамм": на Волыни начался сезон сбора самой дорогой в мире специи. Видео"Четыре евро за грамм": на Волыни начался сезон сбора самой дорогой в мире специи. ВидеоДмитрий СенниченкоДело Сенниченко началось на следующий день после отмены конкурса на ОПЗ, а НАБУ его уже однажды закрывало, – КушнирукУкраинцы в Польше могут попасть в трудовое рабствоУкраинцы в Польше могут попасть в трудовое рабство: какие вакансии опасные"Патриот и защитник – по зову сердца": в Сумской области погиб воин из Хмельницкой области. Фото"Патриот и защитник – по зову сердца": в Сумской области погиб воин из Хмельницкой области. Фото

Бессент обвинил Европу в лицемерии: соглашение Трампа с Путиным повлияло на цены на нефть

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read5 мин
icon 1,5 т.
США "обвалили" цены на нефть
США "обвалили" цены на нефть. Источник: Unsplash

США договорились с Россией о дополнительных поставках дизельного топлива, а американский министр финансов Скотт Бессент назвал критику со стороны Европы лицемерием, обвинив европейские страны в продолжении финансирования РФ через закупку энергоносителей. После заявления Трампа о якобы достигнутом "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией нефть марки Brent подешевела до 103,34 доллара за баррель, однако Киев не подтвердил окончательной договоренности, а российские удары по украинской энергетике продолжились.

Об этом пишет Financial Times. В понедельник, 12 октября, стоимость нефти марки Brent во время утренних торгов в Азии упала на 1,3% — до 103,34 доллара за баррель.

В то же время фьючерсы на американское печное топливо, которые используются в качестве ориентира для оценки цен на дизельное топливо, подешевели на 3% — до 4,60 доллара за галлон. Отмечается, что именно такой стала реакция рынка на заявления американского президента о договоренностях с Кремлем.

США договорились с Россией о дизельном топливе против

Новую волну споров между США и европейскими партнерами вызвало объявление Трампом о договоренности с Путиным относительно возвращения российского дизельного топлива на мировой рынок. Соответствующее заявление американский президент сделал в пятницу, 9 октября. По замыслу Вашингтона, увеличение предложения нефтепродуктов должно помочь снизить их стоимость, в частности на внутреннем рынке Соединенных Штатов.

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 55,5 т.
В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток
icon 55,5 т.
В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 32,7 т.
Свободное жилье в дефиците, украинцам не хватает квартир: где арендовать практически нереально
icon 32,7 т.
Свободное жилье в дефиците, украинцам не хватает квартир: где арендовать практически нереально
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 23,6 т.
Цены резко выросли: где в Украине аренда 1-комнтаных квартир подорожала почти в 2 раза
icon 23,6 т.
Цены резко выросли: где в Украине аренда 1-комнтаных квартир подорожала почти в 2 раза

Однако такой подход вызвал критику со стороны Европы, которая после начала полномасштабного российского вторжения в Украину ввела ряд ограничений в отношении российского энергетического сектора. Продажа нефти и нефтепродуктов остается одним из источников доходов российской экономики, а значит, любое расширение торговли этой продукцией ставит под сомнение эффективность санкционного давления на Москву.

На критику отреагировал министр финансов США, назвавший позицию европейцев "полным лицемерием". По его словам, после начала полномасштабной войны европейские страны якобы передали России через закупку энергоносителей больше денег, чем направили на помощь Украине. Причиной он назвал неспособность Европы полностью отказаться от российских энергетических ресурсов.

В Вашингтоне настаивают, что главная цель соглашения с Путиным заключается в защите экономических интересов американцев. По словам министра финансов, снижение цен на дизельное топливо также позволит администрации Трампа вернуться к решению вопросов, связанных с Ираном.

Трамп объявил "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией

Еще одним событием, повлиявшим на мировые энергетические рынки, стало заявление президента США о якобы достигнутом перемирии между Украиной и Россией в части ударов по энергетической инфраструктуре. В воскресенье, 11 октября, Трамп опубликовал сообщение в своей социальной сети Truth Social, в котором заявил, что обе стороны согласились прекратить соответствующие атаки.

"С этого момента в войне между Россией и Украиной действует ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!" — написал американский президент. По информации Financial Times, администрация Трампа пыталась добиться прекращения украинских ударов на большие расстояния по российской энергетической инфраструктуре, используя в качестве инструмента давления военную помощь.

Такая позиция связана со стремлением американской администрации стабилизировать международные энергетические рынки. Удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и другим энергетическим объектам могут повлиять на объемы производства и экспорта топлива, усиливая опасения относительно перебоев с поставками.

Почему Трампу нужно срочно снизить цены на топливо

Энергетическая политика администрации США все теснее связана с внутриполитической ситуацией в стране. В начале ноября американцы будут голосовать на промежуточных выборах в Конгресс, а высокие цены на топливо могут стать одним из факторов, которые повлияют на настроения избирателей.

Подорожание дизельного топлива особенно ощутимо сказывается на транспортной отрасли, сельском хозяйстве, промышленности и логистических компаниях. Рост затрат на перевозки и производство может постепенно отразиться и на стоимости товаров для конечных потребителей.

Поэтому администрация Трампа заинтересована не только в удешевлении бензина для американских автомобилистов, но и в стабилизации рынка дизельного топлива, от которого зависят многочисленные секторы экономики. Как отметил в Financial Times Энтони Юэн, руководитель отдела энергетической стратегии Citigroup, нынешняя политико-экономическая ситуация создает для американских властей значительный стимул прибегать к дополнительным мерам.

Эксперт также обратил внимание на особенности потребления дизельного топлива в США. По его словам, в округах, где преобладают сторонники Республиканской партии, обычно потребляется больше дизельного топлива. Высокие цены могут особенно ощутимо повлиять на часть избирателей, поддержка которых важна для Трампа и его политической силы.

Нефть и дизельное топливо начали дешеветь

Первые результаты заявлений американского президента уже проявились на биржевых торгах. По данным Financial Times, в понедельник, 12 октября, во время утренней азиатской сессии была зафиксирована следующая динамика:

  • нефть Brent подешевела на 1,3% — до 103,34 доллара за баррель;
  • фьючерсы на американское печное топливо потеряли 3% стоимости — до 4,60 доллара за галлон.

Печное топливо является важным ориентиром для американского рынка дизельного топлива, поскольку эти продукты относятся к близким категориям нефтепродуктов. Поэтому изменения его биржевой стоимости могут свидетельствовать об общих ожиданиях участников рынка относительно будущих цен на дизельное топливо.

Вэй Ли, руководитель подразделения инвестиций в различные классы активов BNP Paribas Securities China, пояснил, что оптимизм инвесторов в отношении договоренности между Трампом и Путиным способствовал снижению фьючерсных цен. Если дополнительные поставки действительно поступят на международный рынок, это может ослабить дисбаланс между спросом и предложением.

Россия может поставить США более миллиона тонн дизельного топлива

По сообщению Reuters, Трамп назвал и конкретные объемы планируемых поставок российского дизельного топлива. Согласно объявленному плану, Россия должна обеспечить более 300 тыс. тонн дизельного топлива в ближайшее время, еще 500 тыс. тонн — в ноябре, а впоследствии дополнительно 1 млн тонн.

В целом речь идет о более чем 1,8 млн тонн топлива, хотя фактические сроки и выполнение договоренности еще предстоит подтвердить. В то же время эксперты сомневаются, что эти объемы смогут существенно повлиять на американские цены.

По информации The Guardian, транспортировка топлива может занять до трех недель, а запланированные поставки остаются относительно небольшими по сравнению с мировым потреблением. Группа американских сенаторов от обеих партий призвала администрацию Трампа пересмотреть решение, поскольку закупка российского дизельного топлива может обеспечить Кремлю дополнительные доходы для финансирования войны.

Зеленский отреагировал на заявление Трампа о перемирии

Несмотря на утверждение американского президента о достигнутом "энергетическом перемирии", украинская сторона не подтвердила наличие окончательно согласованной договоренности. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщение Трампа стало для него неожиданностью.

В то же время он подчеркнул готовность Украины прекратить удары по российским энергетическим объектам при условии, что Москва также прекратит атаки на украинскую инфраструктуру. По данным Associated Press, уже после объявления Трампом перемирия Россия продолжила атаковать украинские энергетические объекты, в частности был зафиксирован удар по электростанции в Харькове.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, администрация Трампа угрожает лишить Киев программы закупок оружия PURL и разведывательных данных, если Силы обороны продолжат обстреливать НПЗ страны-агрессора России. Соответствующие звонки 10 и 11 октября получали украинские и европейские чиновники.

Похожие темы
Мировые цены на нефтьСШАнефтьНефтегаздобычаЭнергетика
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться