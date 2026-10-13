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Банки в Украине меняют правила работы: что важно знать

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Человек с банковской карточкой перед ноутбуком. Иллюстрация на тему онлайн-платежей
НБУ объявил о новых требованиях к работе банков. Иллюстрация. Источник: Freepik

Национальный банк Украины принял ряд решений, которые изменят правила работы банков. Это повлечет за собой раскрытие финансовой отчетности, смягчение валютного контроля, а также обновление требований к капиталу.

Об этом сообщила OBOZ.UA руководитель аналитического департамента центра "Финансовый пульс" Диляра Мустафаева. По её словам, новые требования призваны обеспечить финансовую устойчивость банков и усилить защиту средств вкладчиков.

Кредитные риски, капитал и новые требования к надзору

Постановлениями № 98 и № 99 НБУ изменил подходы к оценке кредитных рисков, создав основу для расширения кредитования реального сектора. В то же время постановление № 112 приводит порядок определения регулятивного капитала банков в соответствие с европейским Регламентом № 575/2013.

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Отдельные постановления (№ 100 и № 108) совершенствуют банковский надзор, расширяя основания для отстранения должностных лиц банков-нарушителей и уточняя критерии общественной значимости финансовых учреждений.

"Ужесточение требований к оценке рисков не означает ограничение кредитования. Напротив, более точная оценка финансового состояния заемщиков и рисков позволяет банкам более обоснованно принимать кредитные решения", — объясняет Диляра Мустафаева.

Прозрачность и раскрытие информации

В соответствии с постановлениями № 110 и № 113 банки обязаны раскрывать больше пруденциальных данных и публиковать их на официальных сайтах. Повышенная прозрачность в отношении капитала и рисков должна стать дополнительным стимулом для укрепления доверия со стороны клиентов и инвесторов, приближая украинскую рыночную практику к высоким стандартам Евросоюза.

Валютная либерализация для бизнеса и граждан

Наряду с ужесточением стандартов надзора НБУ продолжил плановое смягчение ограничений на валютном рынке:

  • Увеличение сроков расчетов: постановлением № 103 от 15 сентября предельные сроки расчетов по импорту отдельного промышленного оборудования продлены со 180 до 270 дней.
  • Смягчение ограничений для физических и юридических лиц: постановлением № 105 смягчен ряд валютных ограничений, а решения № 104 и № 106 расширили возможности небанковских поставщиков платежных услуг.

"Национальный банк пытается расширять возможности для бизнеса, сохраняя контроль над рисками. Увеличение сроков расчетов по импорту оборудования является показательным, ведь такие операции требуют более длительного производственного и логистического цикла", — отметила аналитик.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о прогнозах экспертов, согласно которым повышение учетной ставки НБУ с 15,5% до 16% годовых не приведет к автоматическому росту доходности всех депозитов. Ведь каждый банк будет определять условия самостоятельно – в зависимости от собственной потребности в средствах, сроков привлечения вкладов и рыночной ситуации.

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