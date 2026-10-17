Фонд гарантирования вкладов физических лиц, в реестре которого находятся 58 банков, недавно обновил некоторые сведения по состоянию на 1 сентября.

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В частности, из них вытекает, что:

как и ранее, 60% вкладчиков имеют вклады в государственных банках (точнее, с государственным участием Украины в их собственности) – это о доверии;

Фонд постеснялся привести данные о структуре вкладчиков, которые когда-то охотно приводил,

то есть ничего не остается, кроме как обоснованно предположить, что в лучшую сторону здесь ничего не изменилось, то есть как и ранее:

как минимум где-то 98% вкладчиков имеют вклады в пределах 200 тысяч гривень, или менее 4 тысяч евро в эквиваленте

(таким образом, самые большие вклады из этих примерно 98% находятся на уровне среднепольской/среднеэстонской зарплаты "брутто" за неполных два месяца) – это о [не]зажиточности,

а на значительно меньше 1% вкладчиков приходится более половины сумм вкладов – это о дифференциации уровня жизни;

около 66% сумм вкладов сберегаются в гривнях, то есть вкладчики все еще рассчитывают снять свои средства настолько быстро, что нет смысла их конвертировать, ведь тогда бы на марже теряли больше, чем за такой небольшой период успеет вырасти курс доллара или евро

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(округленно: новая доля вкладов до востребования – 71%, соответственно срочных – лишь 29%, да и там со сроком до 3 месяцев – более половины: 17%) –

это снова об уровне жизни,

причем если считать не деньги, а их не очень богатых вкладчиков, то процент вынужденных [мелких] гривневиков, понятно, должен быть гораздо больше процента суммового,

то есть сберегание в гривнях это признак скорее нищеты, нежели доверия/уважения к национальной валюте;

средний вклад ФЛП теперь в 3,7 раза превышает средний в целом – а это уже об определенном в принципе доступном потенциале, коль есть большое желание.

Главные истории дня

Кстати, насчет будущего у ФЛП как раз в контексте вышеупомянутой Польши – нашим физплательщикам ЕН готовят по польскому образцу:

обязательность РРО с нуля без исключений,

а ставку единого налога с услуг – 10%

(видимо, чтобы не так заметно отличались по размерам вкладов от остальных).

Ну а касательно недавнего повышения ставки НБУ до 16%, то есть на 0,5 процентных пункта, -

специалисты считают это своевременным превентивным шагом, направленным на сдерживание инфляционного давления,

ведь в августе инфляция в расчете на год составляла 8,1%,

при этом по гривневым депозитам, за которые пока предлагали примерно 14-16% годовых (иногда 17-17,5%), банки новые условия определяют самостоятельно.

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