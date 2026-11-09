Банкир рассказал, стоит ли скупать доллары: что происходит на валютном рынке Украины

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчеты"Будет дополнительно рассмотрено": Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизации"Будет дополнительно рассмотрено": Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизацииАнонимные продавцы "впаривают" украинцам вейпы с наркотиками и отравой"Даркнет" в Instagram и Telegram: как анонимные продавцы "впаривают" украинцам вейпы с наркотиками и отравойУ фигурантов коррупционной схемы на 1,89 млрд грн прошли обыскиВместо защиты энергетики – "царский" пентхаус с живым крокодилом: в Киевской области раскрыли схему хищения 1,89 млрд грнИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриЕвропа спрашивает: что такое "Карфаген?" Порошенко требует срочно вызвать силовиков в Раду для отчетаЕвропа спрашивает: что такое "Карфаген?" Порошенко требует срочно вызвать силовиков в Раду для отчетаИз России на фоне слухов о мобилизации в три страны выехало рекордное число гражданИз России на фоне слухов о мобилизации в три страны выехало рекордное число гражданМужчина разговаривает по телефону ночью. Иллюстрация"Київстар" переписал цены на популярные тарифы: сколько теперь придется платить абонентамИллюстрация - мужчина держит продуктовую корзину"Задница в огне" и "Сирун": необычные товары "Сільпо" стали мемом в сетиРоссияне упустили подготовку к "Мисс Вселенная 2026" и отправили в США первую попавшуюся кандидатуру: подробности эпического провалаРоссияне упустили подготовку к "Мисс Вселенная 2026" и отправили в США первую попавшуюся кандидатуру: подробности эпического провала
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Банкир рассказал, стоит ли скупать доллары: что происходит на валютном рынке Украины

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read3 мин
264
Иллюстративное изображение: наличные купюры гривен и доллары
Банкир рассказал, стоит ли скупать доллары. Источник: НБУ

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 8 ноября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 45-45,7 грн. Вечером же 9 ноября 2026 года там покупали валюту в среднем по 45,32 грн, а продавали по 45,98 грн. Таким образом, до конца недели не исключается снижение доллара и в покупке, и в продаже. В то же время, отмечают в банковском секторе, скупка долларов не принесет украицнам выгоды.

Аналогичная к бакнковской ситуация прогнозируется и в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 45-45,7 грн. Вечером же 9 ноября там:

  • покупали доллар по 45,63 грн;
  • продавали – по 46,22 грн.
Курс доллара в украинских обменниках

Курс доллара в украинских обменниках. Источник: finance.ua

Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
7,6 т.
Владелец "Сильпо" закрывает один из своих бизнесов: какой сервис прекратил работу
7,6 т.
Владелец "Сильпо" закрывает один из своих бизнесов: какой сервис прекратил работу
Дарина ГерцеваДарина Герцева
1,6 т.
Отключения света стали непредсказуемыми: энергетики объяснили, как распределяют электроэнергию
1,6 т.
Отключения света стали непредсказуемыми: энергетики объяснили, как распределяют электроэнергию
Виктория КарповаВиктория Карпова
1,2 т.
КИК по-новому: Минфин предлагает полную перезагрузку правил контролируемых иностранных компаний
1,2 т.
КИК по-новому: Минфин предлагает полную перезагрузку правил контролируемых иностранных компаний

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

  • до 0,5-0,6 грн в банках;
  • до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Источник: "Минфин"

В целом же, же, отметил банкир, в течение 9-15 ноября валютный рынок вряд ли получит существенные основания для изменения общего курсового тренда. Ведь:

  • С одной стороны, обстоятельства, влияющие на курсы, будут оставаться достаточно сложными.
  • С другой – риски масштабных валютных потрясений пока кажутся ограниченными.

Дело в том, объясняется, что одной из главных причин сохранения курсовой динамики будут военные расходы экономики, которые все ощутимее отражаются на ценовых процессах. Так:

  • Российские атаки на энергетическую и производственную инфраструктуру вынуждают бизнес работать в условиях дополнительных финансовых нагрузок.
  • Расходы на автономное питание, топливо, ремонт оборудования и изменение логистических маршрутов постепенно переносятся в стоимость товаров и услуг.

"То есть нынешняя инфляция в значительной степени носит объективный характер "вынужденного подорожания", когда цены растут не столько из-за чрезмерного спроса покупателей, сколько из-за увеличения издержек производителей. Именно поэтому возможности чисто монетарного сдерживания такого процесса ограничены. Ведь ни одно решение по учетной ставке не способно восстановить разрушенную электростанцию ​​или устранить логистические трудности", – рассказали банкир.

В то же время, отметил он, Нацбанк располагает достаточным количеством инструментов, чтобы смягчать вторичные инфляционные последствия и поддерживать относительное равновесие на валютном рынке. Апотому ожидать очередного курсового всплеска, все же, не стоит.

Вместе с тем, заметил Лесовой, психологические факторы традиционно могут влиять на ситуативный спрос. К примеру, вызванные теми либо иными событиями установления курсовых рекордов. Тем не менее, считает банкир, приобретение долларов по завышенным ценам под влиянием временного ажиотажа "вряд ли можно считать оправданной стратегией сохранения сбережений".

"Ведь после нормализации наличного предложения граждане, спешившие купить валюту на локальных пиках, рискуют столкнуться с менее выгодными для себя курсовыми условиями. Взвешенный подход, основанный на реальных финансовых потребностях, а не на эмоциях, может оказаться более эффективным", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,779 трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.

Похожие темы
Курс валютОбмен валютУкраинагривнядолларвалютный рынокоперации с валютой
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!