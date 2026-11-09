Банкир рассказал, стоит ли скупать доллары: что происходит на валютном рынке Украины

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 8 ноября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 45-45,7 грн. Вечером же 9 ноября 2026 года там покупали валюту в среднем по 45,32 грн, а продавали по 45,98 грн. Таким образом, до конца недели не исключается снижение доллара и в покупке, и в продаже. В то же время, отмечают в банковском секторе, скупка долларов не принесет украицнам выгоды.

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Аналогичная к бакнковской ситуация прогнозируется и в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 45-45,7 грн. Вечером же 9 ноября там:

покупали доллар по 45,63 грн;

продавали – по 46,22 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

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В целом же, же, отметил банкир, в течение 9-15 ноября валютный рынок вряд ли получит существенные основания для изменения общего курсового тренда. Ведь:

С одной стороны, обстоятельства, влияющие на курсы, будут оставаться достаточно сложными.

С другой – риски масштабных валютных потрясений пока кажутся ограниченными.

Дело в том, объясняется, что одной из главных причин сохранения курсовой динамики будут военные расходы экономики, которые все ощутимее отражаются на ценовых процессах. Так:

Российские атаки на энергетическую и производственную инфраструктуру вынуждают бизнес работать в условиях дополнительных финансовых нагрузок.

Расходы на автономное питание, топливо, ремонт оборудования и изменение логистических маршрутов постепенно переносятся в стоимость товаров и услуг.

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"То есть нынешняя инфляция в значительной степени носит объективный характер "вынужденного подорожания", когда цены растут не столько из-за чрезмерного спроса покупателей, сколько из-за увеличения издержек производителей. Именно поэтому возможности чисто монетарного сдерживания такого процесса ограничены. Ведь ни одно решение по учетной ставке не способно восстановить разрушенную электростанцию ​​или устранить логистические трудности", – рассказали банкир.

В то же время, отметил он, Нацбанк располагает достаточным количеством инструментов, чтобы смягчать вторичные инфляционные последствия и поддерживать относительное равновесие на валютном рынке. Апотому ожидать очередного курсового всплеска, все же, не стоит.

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Вместе с тем, заметил Лесовой, психологические факторы традиционно могут влиять на ситуативный спрос. К примеру, вызванные теми либо иными событиями установления курсовых рекордов. Тем не менее, считает банкир, приобретение долларов по завышенным ценам под влиянием временного ажиотажа "вряд ли можно считать оправданной стратегией сохранения сбережений".

"Ведь после нормализации наличного предложения граждане, спешившие купить валюту на локальных пиках, рискуют столкнуться с менее выгодными для себя курсовыми условиями. Взвешенный подход, основанный на реальных финансовых потребностях, а не на эмоциях, может оказаться более эффективным", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,779 трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.