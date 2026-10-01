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Аукцион по продаже ТРЦ Gulliver в Киеве провалился: какова была цена и почему не продали

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read3 мин
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Gulliver выставят на продажу в начале сентября. Иллюстративное фото.
Gulliver выставят на продажу в начале сентября. Иллюстративное фото.
Источник: Forbes

В Украине не удалось продать один из самых известных торговых центров Киева – Gulliver. Аукцион не состоялся – от потенциальных покупателей не поступило ни одной заявки.

Дальнейшую стратегию реализации актива будут определять наблюдательные советы "Ощадбанка" и "Укэксимбанка", которым принадлежит конфискованный в 2025 году ТЦ. Об этом сообщили в пресс-службе "Ощада".

Как прошел аукцион

Прием предложений для участия в аукционе по продаже комплекса Gulliver в системе "Prozorro.Продажи" завершился в среду, 30 сентября 2026 года, в 20:00. По состоянию на момент завершения приема предложений заявок на участие в аукционе не поступило, поэтому запланированный трехраундовый английский аукцион не состоялся.

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Теперь наблюдательным советам Ощадбанка и Укэксимбанка необходимо определить дальнейшую стратегию реализации актива с учетом ситуации на рынке, готовности потенциальных инвесторов и рисков безопасности.

"Мы видим интерес к активу и понимаем, что инвесторы остаются осторожными из-за военных рисков. Далее будем оценивать готовность рынка и потенциальных инвесторов к приобретению актива и определять возможные модели и сроки его продажи. Для нас, как для государственного банка, важно, чтобы реализация актива происходила максимально прозрачно и с наибольшим возможным финансовым результатом, который повлияет на выплачиваемые государству налоги и дивиденды. Поэтому решение будем принимать взвешенно", – отметил председатель правления "Ощадбанка" Юрий Кацион.

Что известно о Gulliver

Комплекс Gulliver находится в собственности консорциума государственных банков, в котором 80% принадлежит Ощадбанку, а 20% – Укэксимбанку. Решение о продаже актива было принято наблюдательными советами обоих банков в конце июля 2026 года.

Общая площадь комплекса составляет 151,8 тыс. кв. м. Помимо торговых и офисных площадей, Gulliver также включает:

  • зону фудкортов и ресторанов с фуд-террасой;
  • супермаркет "Сильпо";
  • детский развлекательный центр;
  • кинотеатр "Оскар";
  • залы и бассейн SkyFitness.

Комплекс был выставлен на продажу по стартовой цене $207 млн на условиях полной оплаты в день заключения договора купли-продажи.

Почему Gulliver выставили на продажу

Продажа комплекса стала финальным этапом многолетней истории с одним из крупнейших проблемных корпоративных кредитов в истории украинской банковской системы. Финансирование строительства Gulliver консорциум государственных банков начал еще в 2006 году.

Сам комплекс бывшего владельца банка "Михайловский" Виктора Полищука открылся в 2014 году. Впоследствии заемщик не смог в полной мере выполнять кредитные обязательства.

Несмотря на несколько реструктуризаций долга и попытки договориться с банками, с июня 2024 года компания начала сокращать платежи, а впоследствии полностью прекратила обслуживать кредит. В марте 2025 года "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" начали процедуру обращения взыскания на залоговое имущество.

После завершения всех юридических процедур 26 июля 2025 года право собственности на комплекс официально перешло к государственным банкам. До этого формально "Гуливером" руководила супруга бизнесмена Полищука – Лилия Ризва, а компания "Три О" была формальным владельцем. О том, что Полищук был владельцем комплекса, неоднократно сообщали СМИ, ссылаясь на источники на рынке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине пересмотрели механизм продажи имущества, изъятого у владельцев в связи с наложением на них санкций. Главное изменение – потенциальные покупатели смогут изучить актив задолго до объявления аукциона, но, как и раньше, все полученные средства пойдут на восстановление страны.

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