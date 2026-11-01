Аргентинский банк начал блокировать счета россиян: что происходит

Аргентинский банк Galicia в конце октября начал блокировать счета клиентов-россиян. С такими же проблемами сталкиваются и некоторые граждане Беларуси.

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Об этом пишет "Радио Свобода", ссылаясь на сообщения российских СМИ. Россияне жалуются, что ограничения коснулись даже тех, кто уже получил гражданство Аргентины.

Случаев отказа в доступе к счетам, начиная с 28–29 октября, становится все больше. При этом официальных заявлений или объяснений Galicia пока не предоставляла.

Один из клиентов банка рассказал российскому изданию Astra, что его счет был заблокирован без предупреждения. Якобы деньги можно снять наличными в офисах банка, но "лишь какие-то минимальные суммы".

"Официально ничего не говорят. В частном порядке на ресепшене объясняют, что дело в российских паспортах", – утверждает собеседник.

С проблемами столкнулись и граждане Беларуси, живущие в Аргентине. По данным "Осторожно.Новости", почти 500 клиентов частного банка с российским и белорусским гражданством готовят коллективный иск, чтобы оспорить действия компании.

Отметим, что Аргентина не вводила санкции против РФ или РБ после начала полномасштабной войны в Украине. Впрочем, аргентинские предприятия могут опасаться вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов, если их деятельность идет вразрез с американскими ограничениями. В сети предполагают, что блокировка счетов, возможно, связана с завершением процесса слияния Galicia с аргентинским подразделением крупного международного конгломерата HSBC.

Как писал OBOZ.UA, недавно президент США Дональд Трамп назвал дураками тех, кто советовал ему ввести против Российской Федерации новые санкции. Он объяснил это тем, что тогда россияне не освободили бы Стивена Хаббарда, американского учителя, задержанного оккупантами в Изюме в 2022 году.