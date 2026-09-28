Аптечные сети изменили правила работы из-за ударов со стороны РФ: грозит ли Украине дефицит лекарств

Несмотря на российские удары по аптекам и логистической инфраструктуре, крупные аптечные сети пока не ожидают общего дефицита лекарств в Украине, однако отдельные препараты могут временно исчезать в конкретных аптеках или регионах. Чтобы избежать масштабных перебоев, сети увеличивают запасы лекарств непосредственно в аптеках, распределяют их между регионами и постоянно меняют маршруты поставок.

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Об этом пишет Ассоциация ритейлеров Украины. Один из главных выводов последних лет — большие запасы нельзя концентрировать в одном месте. Если один склад или логистический центр будет поврежден, это не должно остановить поставки лекарств в целую область или сеть.

Сотни аптек уже повреждены или разрушены

Масштабы потерь аптечного бизнеса за годы полномасштабной войны уже исчисляются сотнями объектов и сотнями миллионов гривен. По данным "Аптеки АНЦ", с начала полномасштабного вторжения повреждениям, разрушениям или другим имущественным потерям в результате боевых действий подверглись 277 аптечных объектов сети. Только в течение 2026 года компания зафиксировала ещё 13 таких случаев.

Прямые материальные убытки АНЦ уже превысили 329 млн грн. В эту сумму входят утраченный товар, поврежденное оборудование, помещения и другое имущество. Реальные экономические потери могут быть ещё больше, ведь сюда не полностью включены простои аптек, утраченный товарооборот и расходы на восстановление.

Значительные потери понес и "Подорожник". С начала полномасштабной войны по состоянию на 2026 год было повреждено или разрушено более 165 аптек сети. Только в течение первого года войны убытки превысили 100 млн грн, а впоследствии, по информации компании, эта сумма выросла в разы.

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В "Аптеке 9-1-1" общую сумму потерь не называют, поскольку процесс разрушения и восстановления фактически не прекращается. Некоторые объекты компании приходилось ремонтировать много раз. "Есть объекты, которые нам приходилось восстанавливать и ремонтировать по 5, 10, а иногда и более 20 раз из-за повторных обстрелов", — рассказали в сети.

Большие запасы на одном складе становятся дополнительным риском

Война заставила аптечный бизнес пересмотреть сам принцип организации поставок. Если раньше эффективная логистика означала прежде всего быструю и дешёвую доставку товара, то сейчас к этим критериям добавилась устойчивость. Поставки должны продолжаться даже тогда, когда какой-либо склад, маршрут или другой объект временно недоступен из-за обстрела.

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Поэтому общим направлением для крупных сетей стало распределение товарных запасов, создание альтернативных маршрутов и повышение автономности отдельных аптек. Фактически аптеки стараются не допустить ситуации, когда повреждение одного крупного объекта вызывает перебои сразу в десятках или сотнях торговых точек.

"Подорожник" создал рекордный запас лекарств

В сети "Подорожник" отмечают, что до полномасштабной войны логистику в основном оценивали по двум параметрам — скорости и стоимости. Теперь третьим ключевым показателем стала устойчивость. Компания перераспределяет товарные потоки между регионами, корректирует маршруты в соответствии с обстановкой безопасности и увеличивает количество препаратов непосредственно в аптеках.

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В результате товарный запас в аптеках "Подорожника" сейчас является рекордным за всю историю работы сети. Для отдельных категорий сформирован дополнительный запас примерно на 10–20 дней сверх обычной операционной потребности. Особое внимание уделяется препаратам от простуды, обезболивающим, антибиотикам, средствам для желудочно-кишечного тракта и препаратам для здоровья сердца.

Кроме того, сеть расширяет ассортимент аналогов. Отмечается, что это должно позволить предложить покупателю альтернативу, если конкретного препарата из-за задержки поставок временно не будет.

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Подобную модель использует "Аптека АНЦ". Компания старается не хранить слишком большие объемы товара на отдельных объектах, а более равномерно распределять препараты между аптеками. Одновременно увеличивается запас лекарств в днях по сравнению с обычным уровнем.

"Аптека 9-1-1" преобразовала всю сеть в распределенную систему

В "Аптеке 9-1-1" основной запас товаров уже распределен непосредственно между аптеками. Компания также диверсифицирует маршруты поставок от производителей и дистрибьюторов и изменяет графики в зависимости от ситуации в конкретной области.

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"Вместо привязки к статическим схемам мы постоянно диверсифицируем маршруты поставок напрямую от дистрибьюторов и производителей и адаптируем графики с учетом ситуации с безопасностью в конкретном регионе", — пояснили в сети. При этом речь идет уже не о временных мерах на случай отдельной атаки. Постоянное изменение маршрутов и перераспределение товаров стали частью обычной операционной работы.

Может ли в Украине возникнуть дефицит лекарств

Несмотря на удары по аптекам, складам и другой инфраструктуре, ни одна из трёх крупных сетей пока не видит оснований говорить о системном дефиците лекарств по всей Украине.

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Однако это не исключает проблем с конкретными препаратами в отдельных городах или областях. Удары по фармацевтическим складам могут приводить к задержкам поставок, а следовательно — к временному отсутствию определенных позиций в отдельных аптеках.

Особенно уязвимыми в АНЦ называют препараты для постоянной терапии хронических заболеваний и оригинальные импортные лекарства, которым сложно оперативно найти замену. Ситуация может осложниться, если одновременно будут повреждены несколько крупных логистических центров и рынок физически не успеет перераспределить запасы и создать новые маршруты доставки.

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Какие лекарства наиболее уязвимы к перебоям

Риски для разных препаратов неодинаковы. Наибольшие трудности могут возникать с лекарствами, которые имеют ограниченное количество поставщиков, импортируются из-за рубежа, требуют более сложной логистики или не имеют большого количества быстродоступных аналогов.

В "Аптеке 9-1-1" также отмечают, что географически распределенные запасы позволяют перемещать товар между аптеками и соседними регионами и таким образом компенсировать временные задержки поставщиков. В то же время наиболее уязвимыми остаются специфические препараты, которые сложно оперативно заменить или быстро переместить на значительное расстояние.

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Аптеки тратятся на генераторы и резервное питание

Логистика — не единственная проблема, с которой приходится сталкиваться аптечным сетям. Обстрелы энергетической инфраструктуры и отключения электроэнергии вынуждают компании вкладывать средства в обеспечение автономной работы аптек.

В АНЦ торговые точки обеспечивают генераторами, источниками бесперебойного питания и другим оборудованием. Однако расходы не ограничиваются самой закупкой оборудования — необходимо приобретать и доставлять топливо, обслуживать и ремонтировать генераторы, а в случае угрозы — ещё и оперативно перемещать товарные запасы.

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Для "Подорожника" постоянными расходами также стали восстановление поврежденных объектов, автономное оборудование, изменение логистики и поддержание увеличенных запасов. В "Аптеке 9-1-1" к этому добавляются повторные ремонты после попаданий и дополнительные расходы на перемещение остатков товара. В компании признают, что все это создает дополнительное финансовое давление на аптечный бизнес.

Даже убыточные аптеки на прифронтовых территориях не закрывают

Особая ситуация сложилась в населенных пунктах вблизи фронта. Здесь решение о продолжении работы аптеки не всегда зависит от того, приносит ли она прибыль. В "Подорожнике" в прифронтовых регионах работает около 250 аптек. Часть из них прибыльна, часть — нет.

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Однако в компании подчеркивают, что низкая рентабельность сама по себе не является причиной для закрытия аптеки. Если она нужна местному населению, есть сотрудники, готовые продолжать работу, а ситуация позволяет работать в безопасности, сеть старается поддерживать такую точку.

В АНЦ придерживаются аналогичного принципа. Ключевыми условиями остаются наличие сотрудников и возможность регулярно доставлять препараты. Пока это возможно, компания старается не закрывать аптеку только из-за низкой рентабельности.

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Еще более острая ситуация в отдельных населенных пунктах, где "Аптека 9-1-1" может оставаться единственным доступным местом для приобретения лекарств в радиусе десятков километров. Поэтому компания продолжает удерживать даже точки с нулевой или отрицательной рентабельностью, если они критически важны для местных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство утвердило изменения в Лицензионных условиях работы аптек, касающиеся открытия заведений, кадровых вопросов, использования помещений и формирования ассортимента. Новые правила призваны упростить работу аптек в условиях военного положения и помочь им функционировать в условиях нехватки персонала.

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