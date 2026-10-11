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78-летний тесть экс-главы "Нафтогаза" и 22-летний житель Полтавской области: кто купил элитные Aston Martin в Украине

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read5 мин
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Кто владеет дорогими спорткарами
Кто владеет дорогими спорткарами. Источник: Фото создано с помощью ИИ

В Украину с 2022 года было ввезено 66 автомобилей Aston Martin. При этом за девять месяцев 2026 года количество зарегистрированных элитных спорткаров почти такое же, как за предыдущие два года вместе взятые. С учетом перерегистрации (смены владельца, в том числе в отношении тех автомобилей, которые уже находились в стране) с 2022 года появилось 166 новых владельцев Aston Martin.

OBOZ.UA с помощью статистики YC.Market проанализировал список владельцев престижных спортивных автомобилей класса люкс и рассказывает о том, кто и какие машины ввез в страну.

Владельцы Aston Martin: кто оказался в списке счастливчиков

Среди десятков ценителей элитных спортивных автомобилей – украинцы со всей страны. Согласно данным Сервисного центра МВД, предоставленным в ответ на запрос OBOZ.UA, больше всего сделок было оформлено в Киеве – 83. Для сравнения: в Полтавской области купили всего шесть таких автомобилей.

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Самый молодой из новых владельцев престижного спорткара в Украине – 22-летний Владимир Самойленко – родом именно из Полтавщины. В 2024 году тогдашний 20-летний молодой человек открыл ФЛП с основным видом деятельности "розничная торговля в магазинах преимущественно продуктами питания...". Но уже через год он прекратил свою деятельность. Автомобиль Самойленко – Aston Martin Vantage 2018 года выпуска – стоит от 50 тыс. до 130 тыс. долларов.

78-летний тесть экс-главы ''Нафтогаза'' и 22-летний житель Полтавской области: кто купил элитные Aston Martin в Украине

78-летний тесть экс-главы "Нафтогаза" и 22-летний житель Полтавской области: кто купил элитные Aston Martin в Украине

Спортивную машину молодой человек купил в августе 2025 года на аукционе с повреждением (удар сбоку), поэтому цена была ниже рыночного диапазона.

А самым пожилым владельцем Aston Martin является 78-летний Василий Козицкий. Это опытный бизнесмен, а также отец Натальи Бакай, супруги бывшего главы "Нафтогаза" Игоря Бакая. Бакай в 2023 году оказалась в центре скандала. Женщина в соцсетях рассказывала о том, что Зеленский "придал нацистам и бандеровцам статус закона", а "Россию победить невозможно". Вероятно, информацию о событиях в Украине женщина получает из новостей телеканала "Россия-1".

"Зеленский – наркоман Иуда. А мы, славяне, за веру, за православие и за справедливость... Именно потому, что я украинка, киевлянка, православная, славянка… поэтому мне за вас стыдно, а за Украину больно. Ваш Зеленский уничтожил всю страну, уничтожил генофонд, предал веру, предал Святую Лавру, придал нацистам и бандеровцам статус закона… законченный наркоман и Иуда. А вы этого не видите, и ваши дети умирают за Америку и ее интересы. Проснитесь!" – выпалила Бакай.

78-летний тесть экс-главы ''Нафтогаза'' и 22-летний житель Полтавской области: кто купил элитные Aston Martin в Украине

78-летний тесть экс-главы "Нафтогаза" и 22-летний житель Полтавской области: кто купил элитные Aston Martin в Украине

У отца Натальи Бакай, Василия Козицкого, относительно недорогой Aston Martin V8 Vantage 2008 года выпуска. Автомобіль він купив ще до повномасштабної війни. Цена может достигать 55 тыс. долларов. Кроме того, в собственности бизнесмена – Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe 2008 года выпуска. Такая машина может стоить до 240 тыс. долларов.

Еще один известный владелец спорткара – Александр Тисленко. Высший антикоррупционный суд уже несколько лет рассматривает его дело. Предприниматель, по версии НАБУ, давал взятки главе Госагентства автомобильных дорог Славомиру Новаку. Новак вернулся в родную Польшу, и там его задержали за создание преступной группировки. Оказалось, что "эффективные топ-менеджеры" из ЕС не всегда способны отказаться от крупных украинских взяток.

Правоохранители подсчитали: только Тисленко успел "заплатить" Новаку около 600 тыс. долларов. За эти деньги чиновник помогал бизнесмену выигрывать тендеры и закрывал глаза на нарушения. Даже после увольнения Новака компания Тисленко продолжала получать многомиллионные подряды от государства.

По версии следствия, Тисленко передавал деньги через посредника в Польше с использованием кодовых слов. Новак проявлял лояльное отношение к подрядчику по капитальному ремонту отдельных участков дороги М-05 Киев – Одесса, который финансировался за счет кредита ЕБРР.

Тисленко владеет Aston Martin DBS (2008 года). Модели этого поколения появляются на рынке крайне редко. Средняя цена аналогичных предложений в Украине составляет около 185 тыс. долларов.

Какие юридические лица покупают Aston Martin

Среди компаний в списке выделяется АО "Юнекс Банк". Финансовое учреждение работает в Украине с 1993 года. В 2021 году его приобрели Dragon Capital Томаша Фиалы и банкир Иван Свитек. В апреле 2026 года на банк зарегистрировали два кроссовера Aston Martin DBX707 2024 года выпуска – черный 16 апреля и оранжевый 22 апреля. Ориентировочная стоимость каждого составляет $220–250 тыс.

Еще одна компания с несколькими новыми Aston Martin – ООО "АВТ Бавария", автомобильный дилер. В июле 2026 года на нее зарегистрировали четыре автомобиля:

  • 1 июля – зеленый кроссовер DBX S (2025–2026 годов), ориентировочно за 260–290 тыс.;
  • 14 июля – еще один зеленый DBX S, ориентировочно за 260–290 тыс. долларов;
  • 15 июля – зеленый спорткар Vantage S, ориентировочно за 190–220 тыс. долларов;
  • 15 июля – черное купе DB12, ориентировочно за 280–320 тыс. долларов
Как выглядит Aston Martin

Как выглядит Aston Martin. Источник: auto.ria.com

Общая ориентировочная стоимость этой четверки – от 990 тыс. до 1,1 млн долларов. При этом для автомобильного дилера регистрация машин, вероятно, связана с коммерческой деятельностью.

Один из крупнейших украинских агропроизводителей – ЧАО "МХП" – также фигурирует в списке владельцев Aston Martin. Компания работает в агропромышленном секторе, в частности в производстве пищевых продуктов. На нее зарегистрированы два автомобиля разных поколений.

Первый – красное купе Aston Martin Vanquish 2013 года выпуска, приобретенное 15 июня 2021 года. Его ориентировочная стоимость оценивается в $120–150 тыс. Второй – зеленый кроссовер DBX 2023 года выпуска, зарегистрированный 6 июня 2023 года. Его ориентировочная стоимость – $180–210 тыс.

Таким образом, общая стоимость двух автомобилей составляет $300–360 тыс. При этом даты регистрации не обязательно совпадают с датами фактической оплаты или приобретения машин.

Еще один владелец дорогого автомобиля – СП ООО "Мефферт Ганза Фарбен", совместное украинско-немецкое предприятие по производству лакокрасочных материалов. Завод был создан в 2001 году при участии немецкого концерна Meffert AG и украинской компании "Ганза-Украина".

На предприятие 18 февраля 2021 года зарегистрировали серое купе Aston Martin DB11 2020 года выпуска. Его ориентировочная рыночная стоимость – 140–170 тыс. долларов. И это далеко не полный перечень владельцев автомобилей упомянутой марки.

Само по себе наличие дорогого автомобиля еще не свидетельствует о нарушении, а регистрация на юридическое лицо не всегда означает, что машина предназначена для личного пользования его руководителей. Тем не менее такие примеры демонстрируют, насколько разнообразен круг покупателей элитных автомобилей в Украине даже во время полномасштабной войны. И за каждым из них – отдельная история, требующая проверки: от происхождения средств на приобретение спорткара до реального владельца и цели использования автомобиля.

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