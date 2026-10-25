Зима в Украине может быть тяжелее: каких отключений света ожидать и что будет с отоплением

Зимой в Украине возможно ухудшение ситуации с электроснабжением из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, в частности на объекты, которые обеспечивают передачу электроэнергии в Киев. Наибольшие риски связаны с отоплением во время сильных морозов, а последствия атак будут зависеть от масштабов повреждений и скорости восстановления инфраструктуры.

Об этом инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал в комментарии СМИ. По его словам, при оценке рисков предстоящей зимы важно учитывать не только интенсивность российских атак, но и возможности украинских энергетиков восстанавливать поврежденные объекты, а также погодные условия.

Почему зимой могут чаще отключать свет

Россия продолжает использовать удары по энергетической инфраструктуре как инструмент давления на Украину. Накануне холодов такие атаки представляют особую угрозу, поскольку повреждение энергетических объектов может приводить к перебоям с электроснабжением именно тогда, когда потребность в нем возрастает.

По оценке Фурсы, нынешние намерения противника направлены не только на общее ослабление энергетической системы страны. Отдельным направлением давления может стать Киев, для обеспечения которого электроэнергией важное значение имеет работа инфраструктуры, передающей ее в город.

"Из Киева хотят создать остров и отрубить доставку. Это соревнование, россияне будут выбивать, мы будем восстанавливать", – объяснил банкир.

Фурса не считает, что России удастся полностью реализовать сценарий разрушения энергетики, на который рассчитывает противник. Однако это не означает, что украинцы смогут пройти отопительный сезон без дополнительных трудностей.

"Есть ли вероятность, что у них получится? Думаю, что нет. Будет ли у нас ситуация с электроэнергетикой хуже, чем сейчас? Да, будет", – отметил он.

Таким образом, даже если энергетическую систему удастся уберечь от полного разрушения, риск перебоев с электроснабжением сохранится. Их продолжительность и масштаб будут зависеть от последствий обстрелов, темпов восстановления оборудования и общего состояния энергосистемы.

Почему украинцам может быть сложнее с отоплением

По мнению Фурсы, украинцы уже имеют значительный опыт жизни в условиях отключений электроэнергии. Предыдущие зимы заставили домохозяйства, предприятия и учреждения приспособиться к перебоям, люди используют альтернативные источники питания, зарядные станции и другие средства, которые помогают переживать периоды без света.

Однако ситуация с отоплением более чувствительная. Если из-за российских атак пострадают объекты тепловой генерации или другая критически важная инфраструктура, последствия могут быть особенно ощутимыми во время длительных морозов.

В таком случае многое будет зависеть от температуры воздуха. При относительно мягкой зиме перебои с теплоснабжением могут создавать меньше проблем, чем при сильных и продолжительных морозах. При температуре около -20 градусов ситуация может стать значительно сложнее для жителей городов, где отопление зависит от централизованных систем.

"Если зима будет такой, как в прошлом году, -20, тогда Кличко прав и лучше в этот момент быть где-нибудь в Ужгороде. А если будет обычная зима последних 15 лет, когда около нуля, тогда это не смертельно", – сказал Фурса. Даже при одинаковом уровне повреждений энергетической инфраструктуры последствия для населения могут существенно различаться в зависимости от температуры и продолжительности холодного периода.

Может ли Украина самостоятельно производить системы Patriot

Отдельно во время разговора Фурса затронул вопрос противовоздушной обороны и перспектив производства в Украине систем Patriot. Комплексы имеют важное значение для защиты от отдельных типов воздушных угроз, в частности баллистических ракет, которые сложно перехватывать другими средствами ПВО.

По словам банкира, рассчитывать на быстрое налаживание в Украине полноценного производства таких систем не стоит. Он обратил внимание на сложность технологий, необходимых для создания Patriot, а также на ограниченные возможности производства отдельных компонентов.

В частности, речь идет о высокотехнологичных элементах ракет, системах наведения и других составляющих, изготовление которых требует специализированных производственных мощностей. Именно поэтому передача технологий и запуск производства не могут быть осуществлены быстро лишь благодаря политическим договоренностям.

Фурса подчеркнул, что даже лицензионное производство Patriot является вопросом далекой перспективы. Он предположил, что в будущем возможны варианты сотрудничества с партнерами, в частности с Польшей, однако говорить о быстром создании такого производства сейчас нереалистично.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, чтобы подготовить одного человека к трем суткам без электричества и водоснабжения с нуля, в 2026 году понадобится ориентировочно 2,8-5,6 тыс. грн на питьевую воду, продукты, пауэрбанк, освещение, емкости для технической воды, средства гигиены и другие необходимые вещи. Тем, у кого бюджет больше, можно дополнительно рассмотреть портативную зарядную станцию стоимостью от 7-12 тыс. грн.