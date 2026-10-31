Зеленский заявил о масштабных атаках РФ на энергетику: били по ТЭЦ и электроподстанциям
Как Россия атакует объекты энергетики.
Источник: ГСЧС в Полтавской области
Россияне совершили очередной массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры. В частности, "шахедами" ударили по ТЭЦ в Киеве. А в Днепропетровской области только за ночь с 30 на 31 октября атаковали четыре электроподстанции.
Об этом сообщил на своей странице в Telegram президент Владимир Зеленский. "Вчера вечером российские "шахеды" ударили по ТЭЦ в Киеве. На Днепропетровщине только за эту ночь были удары по четырем электроподстанциям. Под утро в Шостке российский дрон ударил по ТЭЦ. В Днепре и Харькове были удары по железнодорожной инфраструктуре. На Днепропетровщине Россия атаковала и объект газораспределения", – сообщил президент.
Россия атаковала энергетику.
Источник: Telegram Владимира Зеленского
После этих российских ударов в регионах сложилась сложная ситуация с электроснабжением. Без электричества около 200 тысяч семей в Днепре и области. Без света еще более 80 тысяч семей в Киевской области. Ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ударов и делают все для восстановления электроснабжения.
"Мир видит, как Россия ежедневно делает мишенью гражданскую инфраструктуру. И все, кто не хочет увидеть, как эта российская эскалация может пойти дальше в Европе, должны помогать Украине. Нужны решительные шаги, действительно ведущие к миру. Это санкции против агрессора и новые пакеты поддержки Украины. Спасибо всем, кто помогает", – заявил Зеленский.
Где смотреть графики отключения света по адресу
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.
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