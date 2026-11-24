"Здоровье одно – это главное в жизни": из водоканала Краматорска массово увольняются коммунальщики

Из-за систематических российских обстрелов из города Краматорска в Донецкой области уезжают не только обычные жители, но и работники коммунальных компаний, что создает дополнительную нагрузку на предприятия ЖКХ. Только за последние три месяца уволилось около 200 работников местного водоканала.

Об этом рассказал в интервью директор Краматорского водоканала Валентин Яковенко. Он называет увольнение таких работников непрекращающимся процессом.

"Постоянно люди увольняются и постоянно уезжают. За последние три месяца уволилось около 200 работников", – отмечает Яковенко.

Он признает: ни предостеречь подчиненных, ни помочь им во время обстрелов невозможно. Поэтому их увольняют сразу после поступления соответствующего заявления – не откладывая на завтра-послезавтра.

"Жизнь одна и здоровье одно – это главное в жизни. И главное сейчас – связь с людьми. Когда нет связи – это самое худшее, что может быть, когда ты не знаешь, что случилось, какая помощь нужна и какие действия нужно предпринять. Это главное", – говорит Валентин Яковенко.

При этом он уверяет, что не отправляет ремонтные бригады в районы, откуда поступила информация о вероятной опасности. Однако "охота" на местных коммунальщиков продолжается и днем, и ночью.

На этом фоне директор Краматорского водоканала признался: если бы он был не руководителем, а обычным работником, то сам бы уже не находился в городе.

Краматорск просят эвакуировать

Учитывая ситуацию в городе, бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал организовать эвакуацию жителей Краматорска и работников местных коммунальных служб. Он связал это с длительными перебоями с водой, электроэнергией и теплом, а также с опасностью для ремонтных бригад, которые восстанавливают инфраструктуру под обстрелами.

"Люди уезжают, но в городе остаются те, кто не может сделать это самостоятельно. Им нужно помочь уехать. Так же нужно позаботиться о работниках коммунальных служб, которые до сих пор пытаются поддерживать жизнь города и рискуют собой при каждом выезде. Обращаюсь к властям и военной администрации. Нужно уже сейчас принять решение об организованной эвакуации из Краматорска – и жителей, и работников коммунальных служб", – объяснил Жданов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Валентин Яковенко также предупреждает, что Краматорск может полностью остаться без централизованного водоснабжения. По его словам, альтернативные источники воды смогут обеспечить лишь 10-15% жителей.