"Задачи непростые": Зеленский провел важное совещание по защите энергетики. Фото

В ближайшие недели Украина должна принять некоторые регуляторные, административные и кадровые решения, необходимые для защиты нашей энергетики на фоне интенсивных российских обстрелов. Совещание, посвященное этому, состоялось в Офисе президента в понедельник, 23 ноября.

Его провел глава государства Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в Telegram.

Министр энергетики Денис Шмыгаль. Источник: пресс-служба ОП

"Мы определили ключевые потребности на ближайшие недели: необходимые регуляторные и административные решения, привлечение ресурсов, поставки оборудования, некоторые кадровые вопросы", – сообщил президент.

Сейчас необходимо максимально объединить возможности правительства, государственных энергокомпаний и частного энергетического сектора, отметил Зеленский и поблагодарил сотрудников "Укренерго" и ДТЭК за скоординированную работу.

Премьер-министр Сергей Корецкий и министр энергетики Денис Шмыгаль доложили президенту об ожидаемых сроках восстановления электроснабжения в Одесской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях. Отдельным вопросом была сложная ситуация в Днепропетровской области.

"Определили шаги, которые нужно реализовать. Подробности сейчас непубличны из-за постоянных российских ударов и откровенной охоты россиян за каждым нашим техническим решением в энергосистеме, которое действительно помогает", – объяснил Зеленский.

Во время совещания генеральный директор Группы ДТЭК Максим Тимченко предложил ряд решений для Киева. Они касались энергетики, инфраструктуры, организации процессов.

"Задачи непростые, но на уровне правительства – максимум поддержки, и рассчитываю, что на уровне городских властей каждый шаг тоже получит полное содействие", – выразил ожидание президент.

Премьер-министр Сергей Корецкий. Источник: пресс-служба ОП

Председатель правления НЭК "... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Генеральный директор Группы... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Владимир Зеленский провел совещание. Источник: пресс-служба ОП

Полный текст публикации. Источник: скриншот Telegram Zelenskiy / Official

Как писал OBOZ.UA, 23 ноября в части регионов Украины действовали круглосуточные графики отключения света. После 10:00 в большинстве областей ограничения потребления усилили, а в Харьковской области ввели аварийные отключения. Самой сложной ситуация оставалась в Одесской и Днепропетровской областях.