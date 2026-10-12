Какой тариф на свет установят с 1 ноября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

В ноябре украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, повышения расценок не следует ожидать по крайней мере до конца апреля 2027 года.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил, что также до 30 апреля продлили действие льготного тарифа в 2,64 грн/кВтч.

Впрочем, подчеркнул министр, действовать он будет не для всех. Воспользоваться тарифом смогут лишь владельцы домов:

с электроотоплением;

без газификации или централизованного теплоснабжения.

"Правительство продлило действие ПСО (рус. – возложение специальных обязанностей. – Ред.) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года. Это позволяет сберечь нынешние цены на электроэнергию для бытовых потребителей", – говорится в сообщении.

В ноябре украинцы будут плат... Источник: Денис Шмыгаль Развернуть

Что стоит делать всем, кто платит за коммуналку

Вместе с тем, юристы советуют украинцам не выбрасывать квитанции после оплаты электроэнергии, газа, воды и т.д. Наоброт, их следует хранить в течение 5 лет – ведь в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу. Дело в том, что:

Квитанции подтверждают факт расчета за коммунальные услуги.

Эти документы также имеют важное значение в случае судебных споров – ведь они позволяют доказать отсутствие задолженности, а также отстоять права потребителя в конфликтах с предприятиями жилищно-коммунальной сферы.

"Даже добросовестные плательщики могут столкнуться с проблемами: потерянные данные в системах учета или технические ошибки приводят к появлению мнимых долгов. В такой ситуации именно квитанции – главное подтверждение того, что услуги были оплачены вовремя и в полном объеме", – говорится в материале "На пенсии".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, даже когда бытовая техника не работает, она может потреблять электроэнергию. Однако только, если подключена к розетке – т.е., находится в режиме ожидания.