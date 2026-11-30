Как будут отключать свет 30 ноября: актуальные графики
Энергосистема Украины сталки...
Источник: пресс-служба ДТЭК
Развернуть
В понедельник, 30 ноября, в Украине продолжатся плановые отключения света. Ограничения будут действовать в части областей, но в течение всех суток.
Это подтвердила пресс-служба "Укренерго". В официальном Telegram-канале национальной энергетической компании сообщается, что для промышленности будут применяться графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений.
Электроэнергию будут выключать согласно предварительным расчетам объемом от 0,5 до 3,5 очереди. Не исключены аварийные ситуации или корректировка графиков, особенно если государство-агрессор РФ нанесет новые удары по нашей критической инфраструктуре.
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию потребителям", – подчеркнули представители "Укренерго".
Где смотреть графики отключений света
Актуальные графики украинцы могут проверить на официальных страницах операторов систем распределения. Отметим: время отключения и восстановления электроснабжения может отличаться от заявленного на 20–30 минут, что связано с технологическим процессом переключения очередей.
Как ранее писал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины обязал города с населением более 100 тысяч человек подготовить планы возможного ограничения водоснабжения на случай разрушения канализационных насосных станций. В случае аварии предусмотрен запуск планов реагирования в течение 24 часов, в частности развертывание пунктов выдачи питьевой воды и ее подвоз. Сейчас речь идет только о подготовке, а не о фактическом введении этих мер.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение