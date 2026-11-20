После обстрела АЭС Украины срочно снизили мощность, отключения света есть даже на западе Украины: где действует экстренный режим
Отключения электроэнергии в...
Источник: Getty Images, ДТЕК, коллаж OBOZ.UA
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В пятницу, 20 ноября, после массированного российского обстрела в Украине усилились отключения света. В Киеве, части районов Днепропетровской, а также в Харьковской и Полтавской областях действует аварийный (экстренный) режим отключений – потребителей не могут заранее предупредить об отсутствии света. Ранним утром не по графикам отключали также жителей Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей, но теперь там действует почасовое расписание.
Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали и конкретные графики публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за тем, что происходит.
Главное, что нужно знать
- Из-за атаки РФ на инфраструктуру ситуация в энергосистеме крайне сложная, констатировали энергетики. Отключения впервые за долгое время произошли в западных областях страны.
- Атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Возвращение к нормальной схеме работы будет происходить постепенно, после восстановления поврежденных сетей.
- Для ударов по энергетике оккупанты использовали боеприпасы с кассетными боевыми частями, чтобы нанести как можно большие разрушения.
- С вечера планировалось, что свет будут отключать только по графикам в объеме от 0,5 до 3 очередей (то есть максимум половине потребителей одновременно). Впрочем, реальная ситуация может отличаться.
- Помимо обстрелов, свет может пропадать из-за аварий в сетях. В частности, 34 тыс. абонентов в Черниговском районе утром остались обесточенными.
Отключения света 20 ноября: ситуация в регионах
Киев
Действуют экстренные отключения электроэнергии. Причиной, как сообщили в ДТЭК, стало повреждение оборудования и перегрузка сетей.
Также из-за массированной атаки без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.
Киевская область
Из-за аварии в сети было частично обесточено Белоцерковский район. В остальной области действуют почасовые графики, однако сводное расписание ДТЭК не публикует.
Львовская область
Утром в области вводили аварийные отключения не по графикам. Однако с 08:30 здесь действует почасовое расписание, которое обновили после 10:00:
График отключения света во Л...
Источник: Львовоблэнерго
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Закарпатье
Впервые за долгое время в Закарпатской области введены графики отключения света. Утром электричество отключали без предупреждения, теперь действует почасовой режим. График обновлен:
График отключения света в За...
Источник: Закарпатьеоблэнерго
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"Применение графиков – вынужденная мера после массовых ракетно-дроновых атак, повредивших энергетическую инфраструктуру страны", – заявили в "Закарпатьеоблэнерго".
Прикарпатье
Утром были применены аварийные отключения. Но с 08:30 действуют графики, которые позже были обновлены:
График отключения света на П...
Источник: Прикарпатьеоблэнерго
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"По возможности не пользуйтесь лифтами, особенно если ситуация с электроснабжением нестабильна. Если у вас сейчас есть электроснабжение, зарядите телефоны, пауэрбанки и другие необходимые гаджеты. Сделайте запас воды, ведь во время отключений могут возникать перебои с водоснабжением", – заявили в "Прикарпатьеоблэнерго".
Днепропетровская область
В г. Днепр, Каменское, Самар, Павлоград, Днепровский, Самаровский, Павлоградский, Солонянский, Царичанский р-ны действуют экстренные отключения. В остальной области – графики стабилизационных отключений:
График отключения света в Дн...
Источник: Yasno
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Харьковская область
Введены аварийные отключения. Одновременно с ними действуют и почасовые графики:
- 1.1 – 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 5,5 часа);
- 1.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов);
- 2.1 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (в сумме 7 часов);
- 2.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов);
- 3.1 – 06:00-09:30, 16:00-20:00 (в сумме 7,5 часа);
- 3.2 – 06:00-09:30, 16:00-20:00 (в сумме 7,5 часа);
- 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (в сумме 7 часов);
- 4.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов);
- 5.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 13 часов);
- 5.2 – 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 10,5 часа);
- 6.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (суммарно 9,5 часа);
- 6.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (суммарно 9,5 часа).
Полтавская область
В регионе действуют аварийные отключения. Также был опубликован почасовой график с такими объемами:
- с 00:00 по 06:00 применяется отключение в объеме 1,5 очереди;
- с 06:00 по 11:30 – 2 очереди;
- с 11:30 по 22:00 – 3 очереди.
- с 22:00 по 23:59 – 2 очереди.
График отключения света на П...
Источник: Полтаваоблэнерго
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Хмельницкая область
Действует почасовой график. Расписание было обновлено:
- 1.1 – 10:30-15:00, 20:00-24:00;
- 1.2 – 10:30-15:00, 19:00-22:00;
- 2.1 – 13:00-17:00, 19:00-22:00;
- 2.2 – 11:00-15:00, 19:00-22:00;
- 3.1 – 15:00-19:00, 22:00-24:00;
- 3.2 – 15:00-17:00, 19:00-22:00;
- 4.1 – 11:00-15:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00;
- 4.2 – 10:00-13:00, 15:00-19:00;
- 5.1 – 09:30-11:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00;
- 5.2 – 11:00-15:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00;
- 6.1 – 07:30-11:00, 15:00-17:00, 19:00-22:00;
- 6.2 – 07:30-11:00, 15:00-19:00, 22:00-24:00.
Сумская область
Действуют почасовые отключения. Обнвовленный график предусматривает, что света может не быть суммарно до 12 часов в сутки.
График отключения света в Су...
Источник: Сумыоблэнерго
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Винницкая область
В регионе введены почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует. Поэтому найти график по конкретному адресу можно:
- в чат-боте в Viber;
- в чат-боте в Telegram;
- в разделе "Онлайн график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);
- в личном кабинете на сайте облэнерго.
Одесская область
Из-за атаки врага пропал свет в части Одесского и Раздельнянского районов – обесточено 41 тыс. абонентов.. В остальной области с 07:30 до 24:00 действуют стабилизационные отключения электроэнергии.
График отключения света в Од...
Источник: alerts.energy
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Запорожская область
Введены почасовые отключения. График изменился:
- 1.1 – 10:00-14:00, 18:00-23:00;
- 1.2 – 19:00-24:00;
- 2.1 – 13:30-18:30;
- 2.2 – 08:30-13:30, 23:30-24:00;
- 3.1 – 12:00-17:00;
- 3.2 – 17:30-22:30;
- 4.1 – 13:00-18:00;
- 4.2 – 07:30-10:30, 14:30-19:30;
- 5.1 – 07:30-09:00, 21:00-24:00;
- 5.2 – 10:00-15:00;
- 6.1 – 16:30-21:30;
- 6.2 – 07:30-12:30, 22:30-24:00.
Черниговская область
Действуют отключения по графикам. Расписание такое:
График отключения света на Ч...
Источник: Черниговоблэнерго
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Черкасская область
Введены почасовые отключения. Общий график обновлен:
- 1.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00;
- 1.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00;
- 2.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00;
- 2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00;
- 3.1 – 14:00-16:00, 18:00-20:00;
- 3.2 – 13:00-15:00, 20:00-22:00;
- 4.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00;
- 4.2 – 14:00-16:00, 20:00-22:00;
- 5.1 – 14:00-16:00, 20:00-22:00;
- 5.2 – 16:00-18:00, 22:00-24:00;
- 6.1 – 10:00-12:00, 20:00-22:00;
- 6.2 – 10:00-13:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00.
В то же время в ряде общин Черкасской области графики отличаются. В частности, в части Уманского района на период выполнения аварийно-восстановительных работ применяются временные индивидуальные графики. Они касаются потребителей ПОС "Уманские энергетические сети", Жашковского филиала, Монастырищенского филиала, Христиновского филиала:
- 1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);
- 2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);
- 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);
- 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);
- 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);
- 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов).
Также в течение дня в Уманском районе возможны незначительные отклонения от графиков почасовых отключений электроэнергии.
Житомирская область
Действуют почасовые графики. Объем отключений электроэнергии такой:
- с 00:00 до 06:00 – 1 очередь;
- с 06:00 до 08:00 – 2 очереди;
- с 08:00 до 15:00 – 3 очереди;
- с 15:00 до 22:00 – 2,5 очереди;
- с 22:00 до 24:00 – 2 очереди.
График отключения света на Ж...
Источник: Житомироблэнерго
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Тернопольская область
Действуют почасовые отключения. Впрочем, графики затронут не все группы:
График отключения света на Т...
Источник: alerts.energy
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Николаевская область
В регионе действуют почасовые графики. Прогнозируемое расписание такое:
График отключения света в Ни...
Источник: Николаевоблэнерго
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Где узнать свой график и очередь отключения света
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, из-за отключений света в квартирах украинцев скачет напряжение. Энергетики объяснили, что нужно делать, чтобы техника не сгорела.
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