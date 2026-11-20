После обстрела АЭС Украины срочно снизили мощность, отключения света есть даже на западе Украины: где действует экстренный режим

В пятницу, 20 ноября, после массированного российского обстрела в Украине усилились отключения света. В Киеве, части районов Днепропетровской, а также в Харьковской и Полтавской областях действует аварийный (экстренный) режим отключений – потребителей не могут заранее предупредить об отсутствии света. Ранним утром не по графикам отключали также жителей Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей, но теперь там действует почасовое расписание.

Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали и конкретные графики публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за тем, что происходит.

Главное, что нужно знать

Из-за атаки РФ на инфраструктуру ситуация в энергосистеме крайне сложная, констатировали энергетики. Отключения впервые за долгое время произошли в западных областях страны.

Атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Возвращение к нормальной схеме работы будет происходить постепенно, после восстановления поврежденных сетей.

Возвращение к нормальной схеме работы будет происходить постепенно, после восстановления поврежденных сетей. Для ударов по энергетике оккупанты использовали боеприпасы с кассетными боевыми частями, чтобы нанести как можно большие разрушения.

С вечера планировалось, что свет будут отключать только по графикам в объеме от 0,5 до 3 очередей (то есть максимум половине потребителей одновременно). Впрочем, реальная ситуация может отличаться.

(то есть максимум половине потребителей одновременно). Впрочем, реальная ситуация может отличаться. Помимо обстрелов, свет может пропадать из-за аварий в сетях. В частности, 34 тыс. абонентов в Черниговском районе утром остались обесточенными.

Отключения света 20 ноября: ситуация в регионах

Киев

Действуют экстренные отключения электроэнергии. Причиной, как сообщили в ДТЭК, стало повреждение оборудования и перегрузка сетей.

Также из-за массированной атаки без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

Киевская область

Из-за аварии в сети было частично обесточено Белоцерковский район. В остальной области действуют почасовые графики, однако сводное расписание ДТЭК не публикует.

Львовская область

Утром в области вводили аварийные отключения не по графикам. Однако с 08:30 здесь действует почасовое расписание, которое обновили после 10:00:

График отключения света во Л... Источник: Львовоблэнерго Развернуть

Закарпатье

Впервые за долгое время в Закарпатской области введены графики отключения света. Утром электричество отключали без предупреждения, теперь действует почасовой режим. График обновлен:

График отключения света в За... Источник: Закарпатьеоблэнерго Развернуть

"Применение графиков – вынужденная мера после массовых ракетно-дроновых атак, повредивших энергетическую инфраструктуру страны", – заявили в "Закарпатьеоблэнерго".

Прикарпатье

Утром были применены аварийные отключения. Но с 08:30 действуют графики, которые позже были обновлены:

График отключения света на П... Источник: Прикарпатьеоблэнерго Развернуть

"По возможности не пользуйтесь лифтами, особенно если ситуация с электроснабжением нестабильна. Если у вас сейчас есть электроснабжение, зарядите телефоны, пауэрбанки и другие необходимые гаджеты. Сделайте запас воды, ведь во время отключений могут возникать перебои с водоснабжением", – заявили в "Прикарпатьеоблэнерго".

Днепропетровская область

В г. Днепр, Каменское, Самар, Павлоград, Днепровский, Самаровский, Павлоградский, Солонянский, Царичанский р-ны действуют экстренные отключения. В остальной области – графики стабилизационных отключений:

График отключения света в Дн... Источник: Yasno Развернуть

Харьковская область

Введены аварийные отключения. Одновременно с ними действуют и почасовые графики:

1.1 – 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 5,5 часа);

– 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 5,5 часа); 1.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов);

– 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов); 2.1 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (в сумме 7 часов);

– 02:30-06:00, 13:00-16:30 (в сумме 7 часов); 2.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов);

– 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов); 3.1 – 06:00-09:30, 16:00-20:00 (в сумме 7,5 часа);

– 06:00-09:30, 16:00-20:00 (в сумме 7,5 часа); 3.2 – 06:00-09:30, 16:00-20:00 (в сумме 7,5 часа);

– 06:00-09:30, 16:00-20:00 (в сумме 7,5 часа); 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (в сумме 7 часов);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (в сумме 7 часов); 4.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов);

5.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 13 часов);

– 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 13 часов); 5.2 – 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 10,5 часа);

– 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 10,5 часа); 6.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (суммарно 9,5 часа);

– 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (суммарно 9,5 часа); 6.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (суммарно 9,5 часа).

Полтавская область

В регионе действуют аварийные отключения. Также был опубликован почасовой график с такими объемами:

с 00:00 по 06:00 применяется отключение в объеме 1,5 очереди;

с 06:00 по 11:30 – 2 очереди;

с 11:30 по 22:00 – 3 очереди.

с 22:00 по 23:59 – 2 очереди.

График отключения света на П... Источник: Полтаваоблэнерго Развернуть

Хмельницкая область

Действует почасовой график. Расписание было обновлено:

1.1 – 10:30-15:00, 20:00-24:00;

– 10:30-15:00, 20:00-24:00; 1.2 – 10:30-15:00, 19:00-22:00;

– 10:30-15:00, 19:00-22:00; 2.1 – 13:00-17:00, 19:00-22:00;

2.2 – 11:00-15:00, 19:00-22:00;

– 11:00-15:00, 19:00-22:00; 3.1 – 15:00-19:00, 22:00-24:00;

– 15:00-19:00, 22:00-24:00; 3.2 – 15:00-17:00, 19:00-22:00;

– 15:00-17:00, 19:00-22:00; 4.1 – 11:00-15:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00;

– 11:00-15:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00; 4.2 – 10:00-13:00, 15:00-19:00;

– 10:00-13:00, 15:00-19:00; 5.1 – 09:30-11:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00;

– 09:30-11:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00; 5.2 – 11:00-15:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00;

– 11:00-15:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00; 6.1 – 07:30-11:00, 15:00-17:00, 19:00-22:00;

– 07:30-11:00, 15:00-17:00, 19:00-22:00; 6.2 – 07:30-11:00, 15:00-19:00, 22:00-24:00.

Сумская область

Действуют почасовые отключения. Обнвовленный график предусматривает, что света может не быть суммарно до 12 часов в сутки.

График отключения света в Су... Источник: Сумыоблэнерго Развернуть

Винницкая область

В регионе введены почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует. Поэтому найти график по конкретному адресу можно:

в чат-боте в Viber;

в чат-боте в Telegram;

в разделе "Онлайн график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);

в личном кабинете на сайте облэнерго.

Одесская область

Из-за атаки врага пропал свет в части Одесского и Раздельнянского районов – обесточено 41 тыс. абонентов.. В остальной области с 07:30 до 24:00 действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

График отключения света в Од... Источник: alerts.energy Развернуть

Запорожская область

Введены почасовые отключения. График изменился:

1.1 – 10:00-14:00, 18:00-23:00;

– 10:00-14:00, 18:00-23:00; 1.2 – 19:00-24:00;

– 19:00-24:00; 2.1 – 13:30-18:30;

– 13:30-18:30; 2.2 – 08:30-13:30, 23:30-24:00;

– 08:30-13:30, 23:30-24:00; 3.1 – 12:00-17:00;

– 12:00-17:00; 3.2 – 17:30-22:30;

– 17:30-22:30; 4.1 – 13:00-18:00;

– 13:00-18:00; 4.2 – 07:30-10:30, 14:30-19:30;

– 07:30-10:30, 14:30-19:30; 5.1 – 07:30-09:00, 21:00-24:00;

– 07:30-09:00, 21:00-24:00; 5.2 – 10:00-15:00;

– 10:00-15:00; 6.1 – 16:30-21:30;

– 16:30-21:30; 6.2 – 07:30-12:30, 22:30-24:00.

Черниговская область

Действуют отключения по графикам. Расписание такое:

График отключения света на Ч... Источник: Черниговоблэнерго Развернуть

Черкасская область

Введены почасовые отключения. Общий график обновлен:

1.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00;

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00; 1.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00;

– 12:00-14:00, 18:00-20:00; 2.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00;

– 10:00-12:00, 16:00-18:00; 2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00;

– 12:00-14:00, 18:00-20:00; 3.1 – 14:00-16:00, 18:00-20:00;

– 14:00-16:00, 18:00-20:00; 3.2 – 13:00-15:00, 20:00-22:00;

– 13:00-15:00, 20:00-22:00; 4.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00;

– 12:00-14:00, 18:00-20:00; 4.2 – 14:00-16:00, 20:00-22:00;

– 14:00-16:00, 20:00-22:00; 5.1 – 14:00-16:00, 20:00-22:00;

– 14:00-16:00, 20:00-22:00; 5.2 – 16:00-18:00, 22:00-24:00;

– 16:00-18:00, 22:00-24:00; 6.1 – 10:00-12:00, 20:00-22:00;

– 10:00-12:00, 20:00-22:00; 6.2 – 10:00-13:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00.

В то же время в ряде общин Черкасской области графики отличаются. В частности, в части Уманского района на период выполнения аварийно-восстановительных работ применяются временные индивидуальные графики. Они касаются потребителей ПОС "Уманские энергетические сети", Жашковского филиала, Монастырищенского филиала, Христиновского филиала:

1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);

2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов); 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов); 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов); 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов); 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов).

Также в течение дня в Уманском районе возможны незначительные отклонения от графиков почасовых отключений электроэнергии.

Житомирская область

Действуют почасовые графики. Объем отключений электроэнергии такой:

с 00:00 до 06:00 – 1 очередь;

с 06:00 до 08:00 – 2 очереди;

с 08:00 до 15:00 – 3 очереди;

с 15:00 до 22:00 – 2,5 очереди;

с 22:00 до 24:00 – 2 очереди.

График отключения света на Ж... Источник: Житомироблэнерго Развернуть

Тернопольская область

Действуют почасовые отключения. Впрочем, графики затронут не все группы:

График отключения света на Т... Источник: alerts.energy Развернуть

Николаевская область

В регионе действуют почасовые графики. Прогнозируемое расписание такое:

График отключения света в Ни... Источник: Николаевоблэнерго Развернуть

Где узнать свой график и очередь отключения света

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, из-за отключений света в квартирах украинцев скачет напряжение. Энергетики объяснили, что нужно делать, чтобы техника не сгорела.