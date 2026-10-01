В Украине отменили отключения электричества: что происходит в энергосистеме

Плановых отключений электроэнергии в Украине не будет. Несмотря на то, что накануне ограничения были анонсированы как минимум для Киева, а также Киевской и Житомирской областей, 1 октября их решили отменить.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. "Применение графиков отключений на данный момент отменено. В то же времяв отдельных регионах ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за актуальной информацией на официальных ресурсах операторов системы распределения", – предупредили в Министерстве энергетики.

В то же время в вечерние часы (с 17:00 до 21:00) украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. При этом часть граждан остается без света из-за обстрелов, в частности в таких регионах, как:

Кировоградская;

Ровенская;

Сумская;

Харьковская;

Черниговская области.

Что предшествовало

30 сентября в "Укрэнерго" сообщили, что в отдельных регионах Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей утром и вечером. Это связали со сложной ситуацией в энергосистеме вследствие российских атак на объекты критической инфраструктуры. В частности, прогнозировалось, что ограничения будут применяться в следующие часы:

графики почасовых отключений для населения – с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 в объеме 0,5 очереди; для промышленности и

в объеме 0,5 очереди; для промышленности и ограничения мощности для промышленности и бизнеса – с 08:00 до 21:00.

Операторы систем распределения также предупреждали клиентов об ограничениях в таких регионах, как:

Киев

В Украине отменили отключени... Источник: ДТЕК Развернуть

Киевская область

В Украине отменили отключени... Источник: ДТЕК Развернуть

В Украине отменили отключени... Источник: ДТЕК Развернуть

Житомирская область

В Украине отменили отключени... Источник: Житомиробленерго Развернуть

Где посмотреть графики отключений света в 2026 году

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Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября Россия нанесла самый массированный удар по энергетике Украины с 2025 года. В частности, была повреждена Трипольская ТЭС.