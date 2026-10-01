В Украине отменили отключения электричества: что происходит в энергосистеме
В Украине отменили отключения электроэнергии
Источник: Magnific
Плановых отключений электроэнергии в Украине не будет. Несмотря на то, что накануне ограничения были анонсированы как минимум для Киева, а также Киевской и Житомирской областей, 1 октября их решили отменить.
Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. "Применение графиков отключений на данный момент отменено. В то же времяв отдельных регионах ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за актуальной информацией на официальных ресурсах операторов системы распределения", – предупредили в Министерстве энергетики.
В то же время в вечерние часы (с 17:00 до 21:00) украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. При этом часть граждан остается без света из-за обстрелов, в частности в таких регионах, как:
- Кировоградская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Черниговская области.
Что предшествовало
30 сентября в "Укрэнерго" сообщили, что в отдельных регионах Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей утром и вечером. Это связали со сложной ситуацией в энергосистеме вследствие российских атак на объекты критической инфраструктуры. В частности, прогнозировалось, что ограничения будут применяться в следующие часы:
- графики почасовых отключений для населения – с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 в объеме 0,5 очереди; для промышленности и
- ограничения мощности для промышленности и бизнеса – с 08:00 до 21:00.
Операторы систем распределения также предупреждали клиентов об ограничениях в таких регионах, как:
- Киев
В Украине отменили отключени...
Источник: ДТЕК
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- Киевская область
В Украине отменили отключени...
Источник: ДТЕК
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В Украине отменили отключени...
Источник: ДТЕК
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- Житомирская область
В Украине отменили отключени...
Источник: Житомиробленерго
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Где посмотреть графики отключений света в 2026 году
Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября Россия нанесла самый массированный удар по энергетике Украины с 2025 года. В частности, была повреждена Трипольская ТЭС.
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