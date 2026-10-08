В Украине снова отключают свет по графикам: энергетики объяснили, что происходит
Отключения электроэнергии в...
Источник: Unsplash/Nhan Hoang
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Россия продолжает непрерывные обстрелы украинской энергетики. На этом фоне в ряде регионов вновь ввели графики отключений электроэнергии – это необходимо для защиты энергосистемы от перегрузок и аварий.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Там связали необходимость введения ограничений с тем, что подвергающаяся атакам энергосистема не способна передавать электроэнергию из-за повреждений сети.
"Это вынужденная мера, которая помогает избежать перегрузки сетей и уберечь систему от масштабных аварий", – уверяют в Минэнерго.
Причина введения графиков
- Обстрелы энергообъектов со стороны РФ.
- Аварии в сетях.
- Плановые ремонты в сетях.
- Стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т. д.).
"Для ремонта объектов требуется определенное время, оборудование, а также отключения, чтобы энергетики могли провести ремонтные работы", – напомнили энергетики.
В ДТЭК подтвердили, что в результате российских обстрелов было повреждено энергетическое оборудование и высоковольтные сети. Поэтому часть возможностей для передачи электроэнергии между регионами.
Виды отключений электроэнергии
- Аварийные
Экстренные или локальные (в случае системных аварий или повреждений в результате обстрелов) ограничения, когда применяются графики аварийных отключений (ГАО) и графики ограничения мощности (ГОМ).
- Стабилизационные (почасовые)
Графики почасовых отключений (ГПО) применяются в случае пиковых нагрузок и при необходимости сбалансировать энергосистему, распространяются на отдельные очереди, на которые разделены потребители.
- Плановые (для плановых ремонтов).
Об таких отключениях оператор системы распределения (облэнерго) предупреждает потребителей заранее.
Почему стабилизационные отключения могут происходить не по графикам
- Восстановление электроснабжения после отключений требует времени, поскольку происходит постепенно.
- Если при этом нагрузка на энергосистему будет превышать допустимый уровень, время отключения может увеличиться.
- А в случае аварии к стабилизационным отключениям добавляются аварийные – в таком случае свет восстановят только после устранения неисправности.
В ДТЭК отмечают, что во время экстренных отключений графики отключений не действуют, поэтому электроэнергия может пропадать независимо от указанного в них времени. К ним можно будет вернуться только после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Ранее OBOZ.UA сообщал о планах России отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую, чтобы сократить электроснабжение Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также находятся отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах, что может привести к масштабному гуманитарному кризису зимой 2026–2027 годов.
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