В Украине вновь будут отключать свет по графикам: какой режим будет действовать 16 октября

Жителей Украины предупредили, что в пятницу, 16 октября, в ряде областей продолжит действовать режим экономии электроэнергии — как для бытовых потребителей, так и для бизнеса и промышленности. Специальные графики отключений электроэнергии и ограничения потребляемой мощности будут действовать с самого утра и до полуночи.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Главной причиной применения стабилизационных мер там называют разрушительные последствия регулярных вражеских ударов ракетами и дронами по объектам критической инфраструктуры. В частности, с 6:00 до 23:59 предусмотрен следующий режим ограничений:

для бытовых и других потребителей — графики почасовых отключений (объемом от 0,5 до 1,5 очереди) ;

; для промышленности и бизнеса — графики ограничения мощности.

В то же время в профильной службе отмечают, что состояние энергосети остается изменчивым и может корректироваться в зависимости от ситуации. Жителям рекомендуется следить за оперативными новостями и точным временем отключений на ресурсах местных операторов распределения (облэнерго), а также максимально разумно расходовать ресурсы, когда свет восстанавливается.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область

Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели Россия сосредоточила удары по ключевым энергетическим подстанциям, через которые электроэнергия с атомных электростанций передается в Киев, центральные и восточные регионы Украины, что создает риск перебоев с электроснабжением сразу в нескольких областях. Киев постепенно восстанавливает собственную генерацию, однако часть критически важного оборудования магистральных подстанций до сих пор остается недостаточно защищенной, поэтому завершение строительства защитных сооружений является одной из важных задач перед зимой.