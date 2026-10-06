В Украине ввели графики отключений электроэнергии: какой режим действует
Отключения электроэнергии в...
Источник: Getty Images
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По мере наступления холодов Россия продолжает наносить удары по украинской энергосистеме. В связи с новой серией обстрелов критически важной инфраструктуры 6 октября в стране ввели ограничения на потребление электроэнергии как для населения, так и для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. Он подчеркнул, что, начиная с 15:00 и до конца суток, в некоторых регионах Украины планируется применять:
- графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме до одной очереди.
"В случае ухудшения ситуации в отдельных регионах могут применяться аварийные отключения", – предупредил Некрасов.
В "Укрэнерго" такое решение объяснили российскими обстрелами объектов энергетической инфраструктуры. В частности, из-за этого уже было отключено электроснабжение потребителей в таких регионах, как:
- Харьковская область;
- Сумская область;
- Запорожская;
- Днепропетровская область.
"Пожалуйста, в период действия ограничительных мер – экономно расходуйте электроэнергию и не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", – призвали энергетики украинцев, отметив, что такие приборы лучше использовать до 15:00.
Однако ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго):
Где смотреть графики отключений света в 2026 году
Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября Россия нанесла самый массированный удар по энергетике Украины с 2025 года. В частности, была повреждена Трипольская ТЭС.
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