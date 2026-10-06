В Украине ввели графики отключений электроэнергии: какой режим действует

По мере наступления холодов Россия продолжает наносить удары по украинской энергосистеме. В связи с новой серией обстрелов критически важной инфраструктуры 6 октября в стране ввели ограничения на потребление электроэнергии как для населения, так и для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. Он подчеркнул, что, начиная с 15:00 и до конца суток, в некоторых регионах Украины планируется применять:

графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса ;

; графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме до одной очереди.

"В случае ухудшения ситуации в отдельных регионах могут применяться аварийные отключения", – предупредил Некрасов.

В "Укрэнерго" такое решение объяснили российскими обстрелами объектов энергетической инфраструктуры. В частности, из-за этого уже было отключено электроснабжение потребителей в таких регионах, как:

Харьковская область;

Сумская область;

Запорожская;

Днепропетровская область.

"Пожалуйста, в период действия ограничительных мер – экономно расходуйте электроэнергию и не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", – призвали энергетики украинцев, отметив, что такие приборы лучше использовать до 15:00.

Однако ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго):

Где смотреть графики отключений света в 2026 году

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября Россия нанесла самый массированный удар по энергетике Украины с 2025 года. В частности, была повреждена Трипольская ТЭС.