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В Украине ввели графики отключений электроэнергии: какой режим действует

Станислав Кожемякин

Отключения электроэнергии в...

Источник: Getty Images

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По мере наступления холодов Россия продолжает наносить удары по украинской энергосистеме. В связи с новой серией обстрелов критически важной инфраструктуры 6 октября в стране ввели ограничения на потребление электроэнергии как для населения, так и для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. Он подчеркнул, что, начиная с 15:00 и до конца суток, в некоторых регионах Украины планируется применять:

  • графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме до одной очереди.

случае ухудшения ситуации в отдельных регионах могут применяться аварийные отключения", – предупредил Некрасов.

В "Укрэнерго" такое решение объяснили российскими обстрелами объектов энергетической инфраструктуры. В частности, из-за этого уже было отключено электроснабжение потребителей в таких регионах, как:

  • Харьковская область;
  • Сумская область;
  • Запорожская;
  • Днепропетровская область.

"Пожалуйста, в период действия ограничительных мер – экономно расходуйте электроэнергию и не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", – призвали энергетики украинцев, отметив, что такие приборы лучше использовать до 15:00.

Однако ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго):

Где смотреть графики отключений света в 2026 году

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября Россия нанесла самый массированный удар по энергетике Украины с 2025 года. В частности, была повреждена Трипольская ТЭС.

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