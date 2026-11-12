В Украине отключают свет по графикам: какое расписание ограничений действует 12 ноября
Какие графики отключения све...
Источник: Getty Images
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В Украине продолжают действовать отключения электроэнергии, но ситуация в энергосистеме остается контролируемой. В абсолютном большинстве регионов действуют графики почасовых отключений (ГПО), но частичные обесточивания вследствие обстрелов фиксируют в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
О ситуации в целом сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а облэнерго раскрыли детали. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения света 12 ноября: главное
- Ситуация в энергетике постепенно улучшается, хотя в некоторых регионах все еще остается напряженной.
- В части страны действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, но объем ограничений сократили до 1-3 групп одновременно.
- Также применяются графики ограничения мощности для бизнеса.
- Из-за вражеских ударов по объектам энергетической инфраструктуры частично обесточены потребители в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
- Ремонтные работы проводят там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
- Из-за непрерывных атак ситуация с электроснабжением может стремительно меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час.
Киев
В столице действуют стабилизационные отключения электроэнергии, но от общего графика отключений по группам в ДТЭК отказались уже почти год назад. Поэтому проверить запланированные отключения можно только по конкретному адресу одним из способов:
- чат-бот "ДТЭК Київські електромережі" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;
- официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;
- приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;
- горячая линия "Струм" – по номеру 1549 можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и дальнейших действиях в случае отключения.
Киевская область
В области действуют стабилизационные (почасовые) отключения электроэнергии. ДТЭК не публиковал общий график, однако неофициальные ресурсы приводят такое расписание:
График отключений электроэне...
Источник: kyivshchyna.info
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Днепропетровская область
В регионе применяются графики почасовых отключений. Расписание такое:
График отключения электроэне...
Источник: ДТЭК
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Винницкая область
В регионе введены почасовые отключения света. Облэнерго не публикует общее расписание. Поэтому найти график для конкретного адреса можно:
- в чат-боте в Viber;
- в чат-боте в Telegram;
- в разделе "Онлайн график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);
- в личном кабинете на сайте облэнерго.
Житомирская область
В регионе применяются отключения по графикам:
График отключений электроэне...
Источник: Житомироблэнерго
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Запорожская область
Здесь также действуют ГПВ, а общая продолжительность отключений между подочередями отличается более чем вдвое. Жителям следует готовиться к такому режиму отсутствия электроснабжения (с учетом 30 минут на переключение):
- 1.1 – 13:00-18:00 (суммарно 5 часов);
- 1.2 – 04:00-09:00, 17:30-22:30 (суммарно 10 часов);
- 2.1 – 00:00-04:30, 19:00-24:00 (суммарно 9,5 часа);
- 2.2 – 08:30-13:30 (суммарно 5 часов);
- 3.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 12 часов);
- 3.2 – 05:30-10:30, 17:30-22:30 (суммарно 10 часов);
- 4.1 – 00:00-04:30, 14:30-19:30 (суммарно 9,5 часа);
- 4.2 – 00:00-04:30, 17:30-22:30 (суммарно 9,5 часа);
- 5.1 – 08:30-13:30 (суммарно 5 часов);
- 5.2 – 08:30-13:30 (суммарно 5 часов);
- 6.1 – 10:00-15:00 (суммарно 5 часов);
- 6.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 12 часов).
Харьковская область
После вчерашних обстрелов в регионе оперативно начали ремонтные работы и, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и угрозу повторных вражеских обстрелов, вернули свет жителям Барвенковского, Лозовского и Шевченковского районов. Сейчас свет в области отключают по графикам:
- 1.1 – 02:30-06:00, 09:30-16:30 (суммарно 10,5 часа);
- 1.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (суммарно 7 часов);
- 2.1 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (суммарно 7 часов);
- 2.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (суммарно 9 часов);
- 3.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов);
- 3.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов);
- 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов);
- 4.2 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (суммарно 10,5 часа);
- 5.1 – 00:00-02:30, 08:00-13:00, 20:00-23:30 (суммарно 11 часов);
- 5.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (суммарно 9,5 часа);
- 6.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (суммарно 9,5 часа);
- 6.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 13 часов).
Сумская область
Применяются отключения по графикам, но потребителей призывают не включать все приборы одновременно, когда появляется свет.
График отключений электроэнергии на Сумщине.
Источник: Сумыоблэнерго
Черкасская область
В облэнерго сообщили о серии целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре региона. "Наши энергетики работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям", – отметили энергетики.
Когда ситуацию удастся стабилизировать, область планируют вернуть к отключениям по графику:
-
1.1 – 04:00-06:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (в общей сложности 9 часов);
-
1.2 – 05:00-07:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 10 часов);
-
2.1 – 04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (в общей сложности 9 часов);
-
2.2 – 04:00-07:00, 10:00-12:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 10 часов);
-
3.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 11 часов);
-
3.2 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 11:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 13 часов);
-
4.1 – 00:00-02:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (в общей сложности 7 часов);
-
4.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 14 часов);
-
5.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (в общей сложности 11 часов);
-
5.2 – 02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (в общей сложности 11 часов);
-
6.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 11 часов);
-
6.2 – 03:00-05:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (суммарно 8 часов).
Черниговская область
Свет также отключают по графикам, но ситуация в энергосистеме может быстро измениться, а график – обновиться. Поэтому в облэнерго советуют следить за объявлениями и официальными ресурсами.
График отключений электроэне...
Источник: Черниговоблэнерго
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Полтавская область
Действуют ГПВ, но по сравнению с предыдущим днем ограничения заметно ослабили. Таким образом, будет действовать такой режим:
- с 00:00 до 8:00 – отключение для 2 очередей одновременно;.
- с 8:00 до 22:00 – для 2,5 очередей;
- с 22:00 до 23:59 – для 2 очередей.
График отключений электроэне...
Источник: Полтаваоблэнерго
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Николаевская область
Объявленные графики отключений действуют с 6 утра и до конца суток.
- 1.1 – 00:00-00:30, 15:30-19:00 (в сумме 4 часа);
- 1.2 – 05:30-08:30, 15:30-19:00 (в сумме 6,5 часа);
- 2.1 – 00:00-00:30, 19:00-22:30 (в сумме 4 часа);
- 2.2 – 00:00-00:30, 19:00-22:30 (всего 4 часа);
- 3.1 – 12:00-15:30 (всего 3,5 часа);
- 3.2 – 15:30-19:00, 22:30-24:00 (всего 5 часов);
- 4.1 – 12:00-15:30 (всего 3,5 часа);
- 4.2 – 05:30-08:30, 22:30-24:00 (всего 4,5 часа);
- 5.1 – 08:30-12:00 (всего 3,5 часа);
- 5.2 – 19:00-22:30 (всего 3,5 часа);
- 6.1 – 08:30-12:00, 15:30-19:00 (всего 7 часов);
- 6.2 – 19:00-22:30 (всего 3,5 часа).
Если электричества нет не по графику, а по другим причинам, потребителям советуют самостоятельно узнать примерное время подачи электроэнергии на сайте облэнерго.
График и очередь отключения света по улице: где найти свою
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
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Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве временно будут отключать наружное освещение. Соответствующее решение было принято из-за дефицита электроэнергии, возникшего в результате вражеских атак.
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