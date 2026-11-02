В Украине резко ужесточили графики отключения света: когда не будет электроенергии 3 ноября
В каких областях Украины про...
Источник: Freepik
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На фоне ежедневных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России в Украине ужесточили графики отключений света. То есть 3 ноября в течение всех суток ожидается одновременное отключение от 0,5 до 4 очередей для всех категорий потребителей.
Об этом сообщили в "Укренерго". Следует отметить, что 2 ноября электроэнергию отключали только с 6 утра и максимум для 2,5 очередей одновременно.
Какие ограничения будут действовать
- Для промышленности – графики ограничения мощности с 00:00 до 23:59.
- Для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 4 очередей с 00:00 до 23:59.
Энергетики напомнили, что причина введения ограничений неизменна – отключения действуют из-за массированных российских атак на энергообъекты. В то же время украинцам напомнили, что ситуация в энергосистеме может меняться.
"Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда электричество появляется по графику – пожалуйста, потребляйте его экономно", – призывают в "Укренерго".
Где можно посмотреть график отключений
Почему вводят графики отключений и чем ГПО отличаются от АО
Графики отключений применяют из-за дефицита мощности. Они помогают сохранить стабильность энергосистемы после российских ударов по энергетической инфраструктуре, объяснили в "Сумыоблэнерго". Дополнительная нагрузка также возникает во время резкого похолодания или потепления: потребление электроэнергии растет из-за работы отопительных приборов и кондиционеров.
Команду на введение графиков почасовых (ГПО) и аварийных отключений (АО) по областям дает диспетчер НЭК "Укрэнерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатывают заранее, но во время войны их применение стало вынужденной мерой.
- ГПО – контролируемые отключения по графику.
Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут ориентировочно знать, когда в их домах пропадет свет.
ГПО снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения. Такие отключения могут быть масштабнее и длиться дольше.
- ГАО – когда электроэнергию нужно отключить срочно.
Графики аварийных отключений применяют, когда энергосистеме нужно очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.
В отличие от ГПО, точную продолжительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАО используют, чтобы реагировать на масштабные аварийные ситуации в сети.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцам советуют уже сейчас изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые шаги – от переноса работы бытовой техники до умеренного использования обогревателей – могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам – запасы воды, продуктов, пауэрбанков, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.
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