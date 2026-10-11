В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: эта услуга подорожала сразу почти на 90%

В Украине ускорился рост цен – в сентябре-2026 годовой уровень инфляции составил 8,9% против 8,1% в августе. Среди прочего, подорожали коммунальные услуги. За год – с сентября 2025-го по сентябрь 2026-го – тарифы выросли в целом на 6,3%. Впрочем, не все. Так, стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 87,6%.

Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросли расценки на:

канализацию – 83,1%;

уборку мусора – 19%;

аренду жилья – 13,7%;

содержание и ремонт жилья – 7%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 6,9%.

В Украине резко подорожала коммуналка. Источник: Госстат

На какие услуги тарифы не повышали

Впрочем, сразу на ряд услуг цены остались прежними. Кроме электроэнергии, это:

газ;

горячая вода и отопление.

Как изменились тарифы за месяц

Вместе с тем, с августа по сентябрь тарифы выросли на 0,8%. В частности, расценки увеличились на:

водноснабжение – на 5,6%;

канализацию – 5,5%;

уборку мусора – 0,8%;

аренду жилья – 2,1%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 0,1%;

содержание и ремонт жилья – на 0,8%.

Украинцам назвали тариф на газ с 1 ноября

В то же время, с 1 ноября украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года, а потому, в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует. Как сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили:

Именно до этого срока продлено действие тарифного плана "Фиксированный".

Платить же за газ нужно, как и прежде, ежемесячно. Срок – до 25 числа следующего месяца.

"Тарифный план "Фиксированный". Цена за кубический метр: 7,96 грн Срок действия: до 30 апреля 2027 г.", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, даже когда бытовая техника не работает, она может потреблять электроэнергию. Однако только, если подключена к розетке – т.е., находится в режиме ожидания.