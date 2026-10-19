В Украине ужесточили графики отключения света: будут действовать до конца суток
В Украине ужесточили графики...
Источник: Freepik
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В Украине 19 октября в некоторых регионах применяются отключения электроэнергии. Почасовые отключения действуют 6:00 до 23:59 для населения в объеме от 1 до 2 очередей, что жестче, чем днем ранее.
Об общем режиме отключений сообщили в "Укрэнерго", а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения света 19 октября: главное, что нужно знать
- 18 октября почасовые отключения для населения действовали в объеме от 0,5 до 1 очередей. Т.е., сегодня их усилили
- Энергетики в целом не исключают применения аварийных отключений.
- Также продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.
- Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно – в частности, ограничить использование мощных электроприборов.
Отключения света 19 октября.
Источник: "Укрэнерго"
Графики отключений электроэнергии по регионам на 19 октября
Киев и область
Утром 19 октября в столице действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Такрй же режим внедрен для области.
Одесская область
"19 октября для безопасности работ с 08:00 до 19:00 отсутствует свет в части Киевского и Хаджибейского районов Одессы. С 08:00 до 00:00 возможны кратковременные перерывы электроснабжения в части Одесского района области, в частности, Пересыпского района Одессы", – сообщили в ДТЭК Одессие электросети.
Полтавская область
По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 19 октября составляет:
- с 06:00 до 08:00 – 1 очередь;
- с 08:00 до 10:00 – 1,5 очереди;
- с 10:00 до 22:00 – 2 очереди;
- с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.
Как действовать во время отключений света
- Когда нет света: отключить от розеток все мощные приборы (обогреватель, бойлер, плиту, духовку и т. д.).
- После восстановления электроснабжения: не включать всю технику сразу, а делать это постепенно, подождав 10-15 минут.
- Убедиться в стабильности напряжения, а если свет мигает – не подключать приборы.
- Установить защиту от колебаний напряжения (реле, устройство защитного отключения) – это убережет холодильник, стиральную машину, телевизор и т. д.
- Тем, у кого есть резервное питание, своевременно переключать его с активного на пассивный режим.
Где посмотреть график отключений электроэнергии в 2026 году
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
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