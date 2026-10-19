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В Украине ужесточили графики отключения света: будут действовать до конца суток

Роман Костюченко

В Украине ужесточили графики...

Источник: Freepik

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В Украине 19 октября в некоторых регионах применяются отключения электроэнергии. Почасовые отключения действуют 6:00 до 23:59 для населения в объеме от 1 до 2 очередей, что жестче, чем днем ранее.

Об общем режиме отключений сообщили в "Укрэнерго", а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения света 19 октября: главное, что нужно знать

  • 18 октября почасовые отключения для населения действовали в объеме от 0,5 до 1 очередей. Т.е., сегодня их усилили
  • Энергетики в целом не исключают применения аварийных отключений.
  • Также продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.
  • Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно – в частности, ограничить использование мощных электроприборов.

Отключения света 19 октября.

Источник: "Укрэнерго"

Графики отключений электроэнергии по регионам на 19 октября

Киев и область

Утром 19 октября в столице действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Такрй же режим внедрен для области.

Одесская область

"19 октября для безопасности работ с 08:00 до 19:00 отсутствует свет в части Киевского и Хаджибейского районов Одессы. С 08:00 до 00:00 возможны кратковременные перерывы электроснабжения в части Одесского района области, в частности, Пересыпского района Одессы", – сообщили в ДТЭК Одессие электросети.

Полтавская область

По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 19 октября составляет:

  • с 06:00 до 08:00 – 1 очередь;
  • с 08:00 до 10:00 – 1,5 очереди;
  • с 10:00 до 22:00 – 2 очереди;
  • с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.

Как действовать во время отключений света

  • Когда нет света: отключить от розеток все мощные приборы (обогреватель, бойлер, плиту, духовку и т. д.).
  • После восстановления электроснабжения: не включать всю технику сразу, а делать это постепенно, подождав 10-15 минут.
  • Убедиться в стабильности напряжения, а если свет мигает – не подключать приборы.
  • Установить защиту от колебаний напряжения (реле, устройство защитного отключения) – это убережет холодильник, стиральную машину, телевизор и т. д.
  • Тем, у кого есть резервное питание, своевременно переключать его с активного на пассивный режим.

Где посмотреть график отключений электроэнергии в 2026 году

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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