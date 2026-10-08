В Украине объявили о решении по тарифу на свет: какой будет цена за кВт*ч и кто заплатит меньше

В Украине продлили действие моратория на тарифы на электроэнергию. Это означает, что население и в дальнейшем будет платить действующую цену за киловатт-час – как минимум до конца следующего отопительного сезона.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил, что правительство уже согласовало продление действия ПСО (обязанность участников рынка продавать свои услуги или ресурсы по регулируемым ценам) до 30 апреля 2027 года.

"Это позволяет сохранить нынешние цены на электроэнергию для бытовых потребителей", – пояснил Шмыгаль.

Таким образом, тариф останется на уровне:

4,32 грн за кВт*ч – для большинства населения;

для большинства населения; 2,64 грн/кВт*ч – для домов с электроотоплением и для домов без газификации или централизованного теплоснабжения (при условии потребления до 2000 кВт·ч в месяц).

"Это решение является важной составляющей поддержки людей в период войны", – подчеркнул глава Минэнерго.

Ранее планы сохранить фиксированную цену на электроэнергию для бытовых потребителей для OBOZ.UA подтвердил и первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

"В соответствии с законодательством цена на электроэнергию для конечного небытового потребителя формируется с учетом стоимости электроэнергии, приобретенной на рынке, тарифов на услуги по передаче и распределению электроэнергии, стоимости услуг поставщика и налога на добавленную стоимость", – сказал заместитель министра.

Отключения света зимой: к чему готовиться

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предполагал, что в Киеве свет могут отключать до 16 часов в сутки. Впрочем, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк считает такой сценарий необоснованным.

По его словам, на данный момент нет предпосылок для столь длительных ограничений ни в столице, ни в других регионах. "По моим данным, нет никаких оснований утверждать, что этой зимой могут быть такие длительные отключения. Ни в Киеве, ни в других регионах Украины", – заявил парламентарий.

Одной из главных причин он называет изменение баланса производства и потребления электроэнергии. Из-за российских ударов по металлургическим и другим крупным промышленным предприятиям часть производств остановилась или сократила работу. Соответственно, существенно уменьшилось потребление электроэнергии промышленностью.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам должны вернуть 92,67 млн грн из-за неправильно начисленных коммунальных платежей. Проверка начисления стоимости потребленных услуг показала, что 9 из 10 предприятий в сфере ЖКХ нарушают законодательство о ценах.