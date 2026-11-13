В Украине объявили новый график отключений света: какой режим введут 14 ноября

В субботу, 14 ноября, в части регионов Украины снова будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Их объем составит от 1,5 до 3 очередей, что означает, что одновременно без света может оказываться до половины всех бытовых потребителей.

Общий формат отключений сообщило "Укренерго". Некоторые облэнерго публикуют графики.

График отключения света 14 ноября: какой режим введут энергетики

Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей

с 00:00 до 23:59 – от 1,5 до 3 очередей.

Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности

с 00:00 до 23:59 – иногда предусматривают не полное обесточивание, а снижение потребления электроэнергии.

Киев: где смотреть график отключения света на завтра

Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:

в чат-боте;

на сайте;

в приложении "Киев Цифровой";

на горячей линии "Струм" по номеру 1549.

Николаевская область: будут ли отключения 14 ноября

В субботу в регионе возможно применение графиков почасовых отключений с 06:00 до 23:59. В облэнерго предупредили, что ситуация может неожиданно измениться. Ориентировочное расписание отключений потребителям советуют смотреть на сайте. Подробный график появится позже.

Какие бывают графики: чем ГПВ отличаются от ГАВ

Команду на введение графиков почасовых (ГПВ) и аварийных отключений (ГАВ) по областям дает диспетчер НЭК "Укренерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатывают заранее.

ГПВ – контролируемые отключения по графику.

Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут примерно знать, когда в их домах пропадет свет. ГПВ уменьшают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения.

ГАВ – когда электроэнергию нужно отключить срочно.

Графики аварийных отключений применяют, когда энергосистеме нужно очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.

В отличие от ГПВ, точную продолжительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАВ используют, чтобы реагировать на масштабные аварийные ситуации в сети.

График отключения света по улице: где искать в каждой области

Энергетики регулярно советуют украинцам следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Там указаны не только часы отсутствия электроэнергии, но и распределение адресов по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам хотят разрешить не платить за коммуналку во время блэкаутов. Такое решение примут, если не удастся быстро восстановить теплоснабжение после российских атак.