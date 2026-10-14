В Украине объявили о новых отключениях электроэнергии: какие ограничения будут действовать 15 октября

В четверг, 15 октября, в Украине продолжат действовать меры по ограничению электроснабжения. Так, в ряде регионов ожидаются графики почасовых отключений и ограничения мощности – они будут действовать с 6:00 до 23:59.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Специалисты предприятия назвали главной причиной введения ограничений системные ракетно-дроновые удары по объектам энергетической инфраструктуры со стороны России. В частности, вводится следующий режим:

для бытовых и других потребителей – графики почасовых отключений (объемом от 0,5 до 1,5 очереди);

для промышленности и бизнеса – графики ограничения мощности.

В то же время специалисты предупреждают, что вследствие новых обстрелов ситуация в энергосистеме остается динамичной и может быстро меняться. Потребителям настоятельно рекомендуется следить за оперативными обновлениями и точным расписанием отключений на официальных ресурсах операторов систем распределения (облэнерго) своего региона, а также рационально использовать электроэнергию, пока она доступна.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область

Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели Россия сосредоточила удары по ключевым энергетическим подстанциям, через которые электроэнергия с атомных электростанций передается в Киев, центральные и восточные регионы Украины, что создает риск перебоев с электричеством сразу в нескольких областях. Киев постепенно восстанавливает собственную генерацию, однако часть критически важного оборудования магистральных подстанций до сих пор остается недостаточно защищенной, поэтому завершение строительства защитных сооружений является одной из важных задач перед зимой.