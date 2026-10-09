В Украине "несправедливо" отключают электроэнергию: в чем причина

Из-за целенаправленных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру энергосистема временно утратила часть пропускной способности, в связи с чем были введены графики отключений электроэнергии. Однако в западных регионах ограничений оказалось меньше, чем в остальных.

Как пояснили в Министерстве энергетики, это не является выборочным подходом энергетиков. Разница в продолжительности отключений между областями, прежде всего, является следствием физических ограничений сети.

Географический дисбаланс

Основные генерирующие мощности Украины в настоящее время сосредоточены на западе — там функционируют атомные электростанции и поступает импорт электроэнергии из стран Евросоюза. Этот регион способен производить больше ресурсов, чем потребляет.

Что происходит в других частях страны

Восток, юг и центр

Энергодефицитные регионы из-за значительных разрушений местных объектов генерации в результате массированных обстрелов.

Центральные регионы и столица

Наблюдается острая нехватка электроэнергии из-за высокого уровня потребления и ограниченных возможностей транспортировки мощностей с запада.

Можно ли передать больше электроэнергии

Чтобы транспортировать электроэнергию из западных областей в Киев, Харьков или Днепр, необходимы высоковольтные "магистрали" и трансформаторное оборудование, по которым враг наносит повторные удары.

"Из-за повреждений "магистралей" электроэнергия остается "запертой" в регионах, где она производится или куда импортируется. Пропускной способности сетей, которые не были спроектированы для этого, просто не хватает для транспортировки столь больших объемов", — поясняют специалисты.

Дополнительным дестабилизирующим фактором являются ежедневные локальные обстрелы в прифронтовых зонах, а также технологические аварии, вызванные перегрузкой сетей во время массового включения электроприборов после восстановления питания.

Что делает Минэнерго

Энергетики непрерывно ремонтируют поврежденное оборудование и ищут технические решения для увеличения пропускной способности межобластных сетей. Однако скорость ремонтов полностью зависит от ситуации с безопасностью в конкретных районах.

На этом фоне потребителей призывают сознательно относиться к использованию электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки, поскольку экономное потребление помогает сбалансировать энергосистему и сократить продолжительность вынужденных ограничений.

Ранее OBOZ.UA сообщал о планах России отключить от энергосистемы три украинские АЭС — Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую, чтобы сократить электроснабжение Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также находятся отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах, что может привести к масштабному гуманитарному кризису зимой 2026–2027 годов.