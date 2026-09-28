В Украине исторически обвалилося потребление электроэнергии: что это означает и что будет дальше

В августе 2026 года Украина зафиксировала рекордное падение спроса на электроэнергию — до 5,6 ТВт*ч. Это стало историческим минимумом потребления за весь период наблюдений, что позволило нарастить экспорт электроэнергии, но с наступлением холодов ситуация может кардинально измениться.

Об этом говорится в сентябрьском обзоре Центра экономической стратегии (ЦЭС). По подсчётам аналитиков, потребление электроэнергии в Украине упало на 9% по сравнению с августом 2025 года.

Причины падения спроса

Общее снижение потребления обусловлено существенными структурными изменениями как в промышленном секторе, так и среди бытовых потребителей.

Промышленность

Системные российские обстрелы, разрушение производственной инфраструктуры и закрытие или остановка предприятий привели к наибольшему сокращению энергопотребления в реальном секторе — на 23% в годовом исчислении.

Население

Показатели потребления среди населения также несколько снизились (на 2,2% г/г). Аналитики связывают это с массовой установкой частных солнечных электростанций (СЭС) и систем накопления энергии в домохозяйствах для обеспечения автономности.

Всплеск экспорта в сентябре

Спад внутреннего потребления в августе создал временный избыток мощностей в сети, что позволило Украине существенно нарастить экспортные поставки электроэнергии в соседние страны ЕС. Согласно данным экономического трекера:

только за первые 20 дней сентября Украина продала за границу в шесть раз больше электроэнергии, чем импортировала ;

; объем за сентябрь уже превысил показатели за весь август.

Споживання електроенергії в... Источник: ЦЕС Развернуть

Осенний прогноз

Эксперты отмечают, что нынешний всплеск экспорта является временным явлением. Уже осенью тенденция, как и ожидалось, изменится на противоположную:

с понижением температуры воздуха вырастет бытовое и коммунальное потребление ;

; ожидаемая активизация вражеских ударов по объектам энергетической инфраструктуры может привести к дефициту генерации.

В результате аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы объемы импорта электроэнергии из Европы вновь вырастут и существенно превысят экспортные показатели.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине начали обновлять графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО) – их переводят на "зимний режим". Однако это не означает, что в стране начинаются отключения. Облэнерго составляют графики даже тогда, когда их не применяют — это происходит раз в полгода.