В Украине 28 ноября будут действовать графики отключения света: где ситуация самая тяжелая

В субботу, 28 ноября, в части областей Украины круглосуточно будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. По сообщению "Укренерго", объем ограничений составит от одной до трех очередей. В Киевской области ввели аварийные отключения.

Как сообщают в "Укренерго", из-за последствий вражеских обстрелов и перегрузки оборудования по состоянию на этот час в Киевской области действуют аварийные отключения электроэнергии. Возврат к графикам почасовых отключений произойдет, как только позволит ситуация в энергосистеме. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию потребителям.

Как будут отключать свет 28 ноября

Почасовые отключения в областях, где ввели графики, будут касаться всех категорий потребителей. Для промышленности в части регионов также будут действовать графики ограничения мощности. Оба вида ограничений предусмотрены на все сутки. Почасовой график определяет, когда потребителей определенной очереди могут обесточить. Ограничение мощности для промышленности означает, что предприятия должны снизить нагрузку на сеть в пределах установленных для них лимитов.

Для жителей время отключения зависит от того, к какой очереди относится их дом и когда эту очередь будут отключать. Количество очередей, о котором сообщает "Укренерго", показывает объем ограничений. Часы отключения по конкретному адресу следует проверять на официальных ресурсах местного облэнерго.

В Запорожской и Днепропетровской областях ситуация с электроснабжением остается сложной. Энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденное оборудование, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям. В Херсонской области, по сообщению "Укренерго", ситуацию с электроснабжением удалось стабилизировать благодаря работе энергетиков.

Почему свет могут включить лишь на 15 минут

Электричество может пропасть вне графика из-за аварии или перегрузки местной сети. В "Укренерго" объяснили, что это одна из возможных причин и в тех случаях, когда свет возвращают ненадолго, а через 15 минут он снова пропадает.

Риск перегрузки возрастает, когда после восстановления электроснабжения многие потребители одновременно включают мощные приборы. Если в нескольких квартирах в этот момент запустят бойлеры, стиральные машины и электрообогреватели, нагрузка на сеть резко увеличится. Это может привести к повторному отключению.

Энергетики советуют после появления света дать сети несколько минут, чтобы она стабилизировалась. Затем мощные приборы стоит включать постепенно. Например, если нужно нагреть воду и постирать вещи, запуск бойлера и стиральной машины можно развести по времени.

Где проверить причину отключения

Если электричество пропало в часы, когда по графику оно должно было быть, в "Укренерго" советуют сначала проверить сообщения местного облэнерго. На его официальных ресурсах можно узнать, ввели ли в районе аварийные отключения или проводят ли там ремонтные работы. Там же публикуют актуальные графики почасовых отключений. Если вы сохранили график заранее, сверьте его с последней версией, опубликованной оператором.

Если по вашему адресу свет уже должен был появиться, а облэнерго не сообщает об аварийных отключениях или ремонте, через его официальные каналы можно сообщить об отсутствии электроэнергии. Это касается и случаев, когда после отключения по графику свет ненадолго вернулся, а затем снова исчез.

В сообщении об отключении можно указать адрес, время, когда пропал свет, и возобновлялась ли подача электроэнергии после предыдущего отключения. Если известно, что света нет также в соседних домах, стоит указать и это.

Где смотреть графики отключений света по адресу

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы 3 украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.