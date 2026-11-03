В Киеве пропала вода из кранов: когда ждать восстановления

В Киеве временно прекратилось водоснабжение. Это произошло на фоне ежедневных российских вражеских атак, в результате которых была повреждена энергетическая инфраструктура столицы.

Об этом сообщили в "Киевводоканале". В компании заверили, что совместно с энергетиками работают над решением вопроса и скорейшим восстановлением водоснабжения.

"В результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы обесточены основные водопроводные объекты "Киевводоканала". В связи с этим сейчас водоснабжение в городе временно отсутствует", – говорится в сообщении коммунальщиков.

Специалисты предупреждают, что вода в кранах горожан появится не сразу даже в случае восстановления электроснабжения. Нужно некоторое время, чтобы запустить оборудование, наполнить водопроводные сети и стабилизировать давление.

Киевлянам и жителям столицы напомнили, что питьевую воду можно набрать в сети бюветных комплексов. Узнать расположение ближайших бюветов можно на сайте "Киевводфонда".

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