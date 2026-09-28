Правительство приняло решение о тарифах на газ: какова будет цена за кубометр

Правительство Украины заморозило тарифы на газ для населения – цены на тепло не будут пересматриваться до конца отопительного сезона 2026/27 годов. Для большинства населения страны (для клиентов "Нафтогаза") стоимость газа составит 7,96 грн за кубометр.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Он отметил, что соответствующее решение было принято в условиях действия моратория на повышение тарифов и с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране.

"Во исполнение обязательств перед международными партнерами правительство совместно с другими органами власти работает над совершенствованием системы тарифной политики и внедрением справедливого и прозрачного тарифного регулирования с одновременным увеличением адресной помощи тем, кто в ней действительно нуждается", – подчеркнул Корецкий.

Министр энергетики Денис Шмыгаль назвал это важным решением для миллионов украинских семей, поскольку оно:

позволит сохранить льготные тарифы для предприятий теплоснабжения;

для предприятий теплоснабжения; продлит условия продажи природного газа операторам газораспределительных систем и для когенерации на прифронтовых территориях.

"Это позволит обеспечить надежную и бесперебойную поставку природного газа, безопасность и надежность функционирования рынка природного газа, стабильность работы тепловых объектов и энергосистемы Украины в целом", – заявил Шмыгаль.

Обзор цен на газ от различных поставщиков

Решение правительства означает, что украинские домохозяйства, которые обслуживает "Нафтогаз" (а это 98%, или более 12 млн домохозяйств-потребителей), в дальнейшем будут покупать газ по фиксированной цене 7,96 грн за кубометр. Цены других поставщиков на рынке несколько отличаются, а разница между самым дешевым и самым дорогим предложением составляет 2,03 грн за куб. м:

"Тернопольоблгаззбут" – 7,96 грн/куб. м;

"Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 грн/куб. м;

– 7,98 грн/куб. м; "Галнафтогаз" – 7,99 грн/куб. м;

– 7,99 грн/куб. м; "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн/куб. м;

– 8,20 грн/куб. м; "Днепровские энергетические услуги" – 8,46 грн/куб. м;

– 8,46 грн/куб. м; "Киевские энергетические услуги" – 8,46 грн/куб. м;

– 8,46 грн/куб. м; "Ритейл Сервис" ("СветГаз") – 9,99 грн/куб. м.

Однако расходы на коммунальные услуги не ограничиваются только ценой за использованные кубометры. Потребители ежемесячно получают отдельный чек за распределение или доставку газа. Размер этой платы рассчитывается индивидуально – на основе объемов потребления за предыдущий газовый год.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам, чьи дома и квартиры оборудованы газовыми плитами, рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство обеспечивает постоянный контроль качества воздуха. Цены на него варьируются от 1 335 до 2 400 грн.