"Укрэнерго" утвердило новый график отключений света: объявлен режим на 21 ноября
Что с отключениями электроэн...
Источник: Getty Images
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В субботу, 21 ноября, в некоторых регионах Украины вновь будут введены почасовые отключения электроэнергии. Объем ограничений составит от 1,5 до 3 очередей.
Графики отключений, по всей видимости, будут действовать в тех же регионах, что и ранее – это Киев, Киевская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская, Винницкая, Одесская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Тернопольская, Николаевская области. Об общем формате отключений сообщило "Укрэнерго".
График отключений электроэнергии на завтра, 21 ноября: общий режим
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 00:00 до 23:59 (точный период может меняться в зависимости от области) – от 1,5 до 3 очередей.
- Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 00:00 до 23:59 – часто предусматривают не полное отключение электроэнергии, а снижение потребления тока.
Отключения электроэнергии-2026: где публикуют график для каждой области
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому украинцам рекомендуют постоянно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ускорился рост цен, в частности, подорожали коммунальные услуги. За год тарифы выросли в целом на 7,4%. Впрочем, не все: стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 106,5%, то есть более чем вдвое.
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