"Укрэнерго" утвердило новый график отключений света: объявлен режим на 10 ноября
В Украине назвали график отк...
Источник: OBOZ.UA
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Во вторник, 10 ноября, в большинстве (части) !!!!!!!!!!!! регионов Украины снова будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Их объем составит от 2 до 4 очередей, что означает значительное количество часов без света почти для всех бытовых потребителей. Не исключены и аварийные отключения – в последние недели их ежедневно применяют в том или ином регионе.
Об общем формате отключений сообщило "Укренерго". Часть облэнерго публикует конкретные графики.
График отключения света 10 ноября: какой режим введут энергетики
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 00:00 до 23:59 – от 2 до 4 очередей.
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 00:00 до 23:59 – иногда предусматривают не полное обесточивание, а снижение потребления электроэнергии.
Киев: как узнать график отключения света на завтра
Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:
Какие бывают графики: чем ГПО отличаются от ГАО
Команду на введение графиков почасовых (ГПО) и аварийных отключений (ГАО) по областям дает диспетчер НЭК "Укренерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатывают заранее.
- ГПО – контролируемые отключения по графику.
Почасовые графики отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут примерно знать, когда в их домах пропадет свет. ГПВ снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения.
- ГАО – когда электроэнергию нужно отключить срочно.
Графики аварийных отключений применяют, когда энергосистеме нужно очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.
В отличие от ГПВ, точную длительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАВ используют, чтобы реагировать на масштабные аварийные ситуации в сети.
Где смотреть график отключения электроэнергии в 2026 году
В целом ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, с 1 декабря украинцы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, повышения цены на свет не стоит ожидать как минимум до конца 2026 года.
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