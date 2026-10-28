"Укрэнерго" обновило режим отключений света: объявлены графики на 29 октября
Отключение света в Украине. Иллюстрация.
Источник: КГВА/Facebook
В четвер, 29 октября, в части регионов Украины продолжатся почасовые отключения электроэнергии. Их объем составит от 1,5 до 2,5 очередей. Вероятно, графики отключений применят в тех же регионах, что и ранее на этой неделе – в перечень входят Киев, Киевская область, а также Сумская, Полтавская, Черкасская, Житомирская, Харьковская и Черниговская области.
Планируют отключать максимум по 31,25% потребителей одновременно (25 группы по 12,5% каждая). Об общем формате отключений сообщило "Укренерго", а часть облэнерго уже опубликовала конкретные графики.
График отключения света 29 октября: какой режим будет действовать
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 06:00 до 23:59 (точный период может меняться в зависимости от области) – от 1,5 до 2,5 очередей.
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 06:00 до 23:59 – часто предусматривают не полное отключение электричества, а снижение потребления электроэнергии.
Типы графиков отключения света.
Источник: Yasno
Киев: где смотреть график на завтра
Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:
Киевская область: график отключения света от ДТЭК
Одно отключение может длиться до 7,5 часов.
Отключения света в Киевской...
Источник: ДТЭК
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Отключения света в Киевской...
Источник: ДТЭК
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Харьковская область: график отключений на 29 октября
- 1.1 – 12:00-16:30 (всего 4,5 часа);
- 1.2 – 13:00-16:30 (всего 3,5 часа);
- 2.1 – 13:00-16:30 (всего 3,5 часа);
- 2.2 – 13:00-16:30, 20:00-21:00 (всего 4,5 часа);
- 3.1 – 16:30-20:00 (всего 3,5 часа);
- 3.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (всего 7 часов);
- 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (всего 7 часов);
- 4.2 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (всего 10,5 часа);
- 5.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа);
- 5.2 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа);
- 6.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа);
- 6.2 – 09:30-13:00, 16:30-21:00 (суммарно 8 часов).
Полтавская область: какой режим будет действовать
График на четверг предусматривает такое распределение:
- с 06:00 до 9:00 – 1,5 очереди;
- с 09:00 до 12:00 – 2 очереди;
- с 12:00 до 21:00 – 2,5 очереди;
- с 21:00 до 23:59 – 1,5 очереди.
Отключения света в Полтавско...
Источник: Полтаваоблэнерго
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Сумская область: объявлен график отключений на 29 октября
Будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Максимальная продолжительность одного отключения составит 4 часа, суммарная за сутки – 10 часов.
Отключение света в Сумской о...
Источник: Сумыоблэнерго
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Какие бывают графики: чем ГПО отличаются от ГАО
Команду на введение графиков почасовых (ГПО) и аварийных отключений (ГАО) по областям дает диспетчер НЭК "Укрэнерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатывают заранее.
- ГПО – контролируемые отключения по графику.
Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут ориентировочно знать, когда в их домах пропадет свет. ГПО снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения.
- ГАО – когда электроэнергию нужно отключить срочно.
Графики аварийных отключений применяют, когда энергосистеме нужно очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.
В отличие от ГПО, точную длительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАО используют, чтобы реагировать на масштабные аварийные ситуации в сети.
Где узнать график по улице в 2026 году
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключения света, но и распределение потребителей по группам (очередям) – в зависимости от улицы и номера дома. Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют ввести компенсации за изменение графика потребления электроэнергии. Ожидается, что предприятия и домохозяйства смогут получать вознаграждение, если будут переносить часть нагрузки с пиковых часов на периоды меньшего спроса и выполнять условия договора с агрегатором.