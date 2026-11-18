"Укрэнерго" обновило режим отключений света: объявлены графики на 19 ноября

В четверг, 19 ноября, в некоторых регионах Украины вновь будут введены почасовые отключения электроэнергии. Объем ограничений составит от 0,5 до 3 очередей.

Графики отключений, по всей видимости, будут действовать в тех же регионах, что и ранее – это Киев, Киевская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Одесская, Житомирская, Хмельницкая, Черниговская, Сумская, Николаевская области.. Об общем формате отключений сообщило "Укрэнерго".

График отключений электроэнергии на завтра, 19 ноября: общий режим

Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей

с 00:00 до 23:59 (точный период может меняться в зависимости от области) – от 0,5 до 3 очередей.

Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности

с 00:00 до 23:59 – часто предусматривают не полное отключение электроэнергии, а снижение потребления тока.

Отключения электроэнергии-2026: где публикуют график для каждой области

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому украинцам рекомендуют постоянно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ускорился рост цен, в частности, подорожали коммунальные услуги. За год тарифы выросли в целом на 7,4%. Впрочем, не все: стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 106,5%, то есть более чем вдвое