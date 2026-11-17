Украину после обстрелов накрыли масштабные отключения света: названы самые проблемные области

Во вторник, 17 ноября, из-за очередного российского массированного обстрела в Украине осложнилась ситуация в энергетике. В большинстве регионов введены отключения света. Также фиксируются масштабные аварийные отключения электроэнергии, самая сложная ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях. В Киеве тем временем возникли проблемы с отоплением и водой.

Об общей ситуации в энергетике сообщили в "Укренерго" и Министерстве энергетики, а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за тем, что происходит.

"Чрезвычайно сложная ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях. С прошлой недели Россия непрерывно атакует энергетические объекты Днепровского региона. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения, однако постоянные воздушные тревоги задерживают ремонтные работы. Восстановленные объекты враг атакует повторно. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение в этих регионах существенно ограничено", – отметил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

Главное, что нужно знать

В Запорожской области и части Днепропетровской обесточено значительное количество потребителей.

обесточено значительное количество потребителей. Также отключения из-за российских атак зафиксированы в Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях.

зафиксированы в Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях. В частности, Черновцы частично остались без света . В городе остановили троллейбусы, взамен местные власти организуют автобусы.

. В городе остановили троллейбусы, взамен местные власти организуют автобусы. В большинстве регионов Украины круглосуточно действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.

Ограничения для населения запланированы в объеме от 1 до 3 очередей, то есть в общей сложности за сутки света может не быть по 4-16 часов . Фактически же в некоторых регионах уже применяют отключения в 4 очереди.

. Фактически же в некоторых регионах уже применяют отключения в 4 очереди. Экстренные отключения действуют в Полтавской и Харьковской областях.

отключения действуют в Полтавской и Харьковской областях. Из-за постоянных российских атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня.

Что такое очереди отключений... Источник: Укрэнерго Развернуть

Отключения света 17 ноября: какие графики действуют

Киев

В столице действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Впрочем, общего расписания отключений по группам в Киеве нет уже почти год. Поэтому проверить графики можно только по конкретному адресу:

чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;

официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;

приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;

горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.

В результате российских атак в Дарницком районе 317 домов остались без тепла. Причиной стало повреждение теплосети после удара по Южному мосту, заявил глава РГА Александр Ковтунов. На Троещине, по данным водоканала, возникли перебои с водой.

Также приостановлено движение поездов метро на "зеленой" линии метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор". Поезда курсируют по подземному участку между станциями "Сырец" и "Выдубичи".

Киевская область

В области действуют почасовые отключения электроэнергии. ДТЭК не публиковал общий график, однако неофициальные ресурсы приводят такое сводное расписание:

График отключения света 17 н... Источник: pro.kyiv.ua Развернуть

Запорожская область

Вследствие повреждения энергетической инфраструктуры из-за обстрелов со стороны РФ, в городе Запорожье и Запорожской области обесточено значительное количество потребителей. Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".

"Уже работаем над восстановлением электроснабжения. Ситуация контролируемая, введен план реагирования на системные аварии в электросетях, вернуть свет планируем до 14:00", – заявил руководитель компании Андрей Стасевский.

Для тех, у кого есть свет, действуют графики. Расписание такое:

1.1 – 00:00-01:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-01:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 12 часов); 1.2 – 00:00-01:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 11,5 часа);

2.1 – 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 10 часов);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 10 часов); 2.2 – 18:00-22:30 (суммарно 4,5 часа);

– 18:00-22:30 (суммарно 4,5 часа); 3.1 – 01:00-06:00, 13:30-18:30, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа);

– 01:00-06:00, 13:30-18:30, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа); 3.2 – 01:00-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 15 часов);

– 01:00-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 15 часов); 4.1 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа); 4.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа); 5.1 – 00:00-01:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 12 часов);

5.2 – 01:00-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 15 часов);

– 01:00-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 15 часов); 6.1 – 00:00-01:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 11,5 часа);

– 00:00-01:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 11,5 часа); 6.2 – 01:00-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 15 часов).

Днепропетровская область

В Днепре и Днепровском районе, Самаре и Самарском районе, Каменском и Каменском районе, Павлограде и Павлоградском районе, а также в Соленом и Царичанке действуют экстренные отключения. В других районах действуют графики стабилизационных отключений:

График отключения света 17 н... Источник: Yasno Развернуть

Харьковская область

Введены аварийные отключения. Одновременно с ними действуют и почасовые графики:

1.1 – 00:00-01:30, 08:30-12:00, 19:00-22:30 (в общей сложности 8,5 часа);

– 00:00-01:30, 08:30-12:00, 19:00-22:30 (в общей сложности 8,5 часа); 1.2 – 00:00-01:30, 06:00-12:00, 19:00-22:30 (в общей сложности 11 часов);

2.1 – 00:00-01:30, 08:30-12:00, 16:00-22:30 (в общей сложности 11,5 часа);

– 00:00-01:30, 08:30-12:00, 16:00-22:30 (в общей сложности 11,5 часа); 2.2 – 00:00-01:30, 08:30-12:00, 16:00-22:30 (в общей сложности 11,5 часа);

– 00:00-01:30, 08:30-12:00, 16:00-22:30 (в общей сложности 11,5 часа); 3.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (в общей сложности 15,5 часа);

– 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (в общей сложности 15,5 часа); 3.2 – 01:30-05:00, 12:00-15:30, 19:00-24:00 (в общей сложности 12 часов);

– 01:30-05:00, 12:00-15:30, 19:00-24:00 (в общей сложности 12 часов); 4.1 – 01:30-05:00, 12:00-15:30, 22:30-24:00 (суммарно 8,5 часа);

– 01:30-05:00, 12:00-15:30, 22:30-24:00 (суммарно 8,5 часа); 4.2 – 01:30-05:00, 12:00-15:30, 22:00-24:00 (суммарно 9 часов);

5.1 – 05:00-08:30, 12:00-19:00 (суммарно 10,5 часа);

– 05:00-08:30, 12:00-19:00 (суммарно 10,5 часа); 5.2 – 05:00-08:30, 16:00-19:00 (суммарно 6,5 часа);

– 05:00-08:30, 16:00-19:00 (суммарно 6,5 часа); 6.1 – 05:00-08:30, 16:00-19:00 (суммарно 6,5 часа);

– 05:00-08:30, 16:00-19:00 (суммарно 6,5 часа); 6.2 – 05:00-08:30, 16:00-19:00, 22:30-24:00 (суммарно 8 часов).

Также жителей Савинской территориальной общины предупредили, что электричество отключено на всей территории общины. Причина – отсутствие напряжения в высоковольтной сети. Время восстановления электроснабжения неизвестно.

Полтавская область

В регионе действуют экстренные отключения. После стабилизации ситуации вернутся графики с такими объемами отключений:

с 00:00 по 01:30 применяется отключение в объеме 2 очередей;

с 01:30 по 08:30 – 2 очереди;

с 08:30 по 11:00 – 3,5 очереди;

с 11:00 по 16:00 – 4 очереди;

с 16:00 по 22:00 – 3 очереди;

с 22:00 по 23:59 – 2,5 очереди.

График отключения света 17 н... Источник: Полтаваобленерго Развернуть

Черкасская область

Ночью в результате очередной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Для потребителей действуют почасовые графики отключений:

1.1 – 01:00-03:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00 (суммарно 8 часов);

– 01:00-03:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00 (суммарно 8 часов); 1.2 – 01:00-03:00, 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (суммарно 9 часов);

– 01:00-03:00, 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (суммарно 9 часов); 2.1 – 07:00-09:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00 (суммарно 6 часов);

– 07:00-09:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00 (суммарно 6 часов); 2.2 – 07:00-09:00, 14:00-17:00, 19:00-22:00 (суммарно 8 часов);

3.1 – 03:00-05:00, 09:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (суммарно 9 часов);

– 03:00-05:00, 09:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (суммарно 9 часов); 3.2 – 10:00-12:00, 15:00-16:00, 22:00-24:00 (суммарно 5 часов);

– 10:00-12:00, 15:00-16:00, 22:00-24:00 (суммарно 5 часов); 4.1 – 03:00-05:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 9 часов);

– 03:00-05:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 9 часов); 4.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (суммарно 6 часов);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (суммарно 6 часов); 5.1 – 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 8 часов);

– 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 8 часов); 5.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (суммарно 8 часов);

6.1 – 00:00-01:00, 05:00-07:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 9 часов);

– 00:00-01:00, 05:00-07:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 9 часов); 6.2 – 00:00-01:00, 05:00-07:00, 11:00-13:00, 18:00-20:00 (суммарно 7 часов).

Кроме того, в части Уманского района на период выполнения аварийно-восстановительных работ применяются временные индивидуальные графики отключений электроэнергии. Они действуют для потребителей ВСП "Уманские энергетические сети", Жашковского филиала, Монастырищенского филиала, Христиновского филиала:

1.2 – 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00;

– 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00; 2.2 – 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00;

– 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00; 3.2 – 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00;

– 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00; 4.2 – 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00;

– 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00; 5.2 – 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00;

– 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00; 6.2 – 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00.

Одесская область

По приказу "Укренерго" действуют почасовые отключения электроэнергии. Сводный график публикуют только неофициально:

График отключения света 17 н... Источник: alerts.org.ua Развернуть

Житомирская область

Действуют почасовые графики. Объем отключений электроэнергии такой:

с 00:00 до 06:00 – 1 очередь;

с 06:00 до 10:00 – 2 очереди;

с 10:00 до 13:00 – 3 очереди;

с 13:00 до 14:00 – 2 очереди;

с 14:00 до 22:00 – 2,5 очереди;

с 22:00 до 24:00 – 2 очереди.

График отключения света 17 н... Источник: Житомироблэнерго Развернуть

Хмельницкая область

Применяются отключения света по графикам. Ориентировочные часы обесточивания:

1.1 – 14:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);

– 14:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов); 1.2 – 06:00-10:00, 18:00-22:00 (суммарно 8 часов);

– 06:00-10:00, 18:00-22:00 (суммарно 8 часов); 2.1 – 06:00-10:00, 18:00-22:00 (суммарно 8 часов);

– 06:00-10:00, 18:00-22:00 (суммарно 8 часов); 2.2 – 06:00-10:00, 18:00-22:00 (суммарно 8 часов);

– 06:00-10:00, 18:00-22:00 (суммарно 8 часов); 3.1 – 18:00-22:00 (суммарно 4 часа);

– 18:00-22:00 (суммарно 4 часа); 3.2 – 10:00-14:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);

– 10:00-14:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов); 4.1 – 10:00-14:00, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов);

4.2 – 10:00-14:00, 18:00-22:00 (в сумме 8 часов);

– 10:00-14:00, 18:00-22:00 (в сумме 8 часов); 5.1 – 14:00-18:00 (в сумме 4 часа);

– 14:00-18:00 (в сумме 4 часа); 5.2 – 14:00-18:00 (в сумме 4 часа);

– 14:00-18:00 (в сумме 4 часа); 6.1 – 14:00-18:00 (в сумме 4 часа);

– 14:00-18:00 (в сумме 4 часа); 6.2 – 14:00-18:00 (в сумме 4 часа).

Черниговская область

Действуют отключения по графикам. Расписание такое:

График отключения света 17 н... Источник: Черниговоблэнерго Развернуть

Сумская область

Действуют почасовые отключения по обновленному графику. Света может не быть суммарно до 12 часов в сутки.

График отключения света 17 н... Источник: Сумыоблэнерго Развернуть

Николаевская область

В регионе применяются почасовые графики. Прогнозируемое расписание такое:

График отключения света 17 н... Источник: Николаевоблэнерго Развернуть

График и очередь отключения света по улице: где искать в своей области

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ускорился рост цен, в частности, подорожали коммунальные услуги. За год тарифы выросли в целом на 7,4%. Впрочем, не все: стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 106,5%, то есть более чем вдвое.