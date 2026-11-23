Украинцам раскрыли новый график отключений света: какой режим будет действовать 20 ноября
Отключения света в Украине. Иллюстрация.
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Во вторник, 24 ноября, в Украине продолжат действовать плановые отключения электроэнергии. В частности, в некоторых регионах будут отключать свет по графикам для 0,5-3,5 очередей одновременно.
Об этом сообщили в "Укренерго". В частности, планируется применение таких ограничений:
- для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 0,5 до 3,5 очередей одновременно);
- для промышленности – графики ограничения мощности.
Причиной отключений энергетики назвали последствия российских атак на энергосистему и заверили, что делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию потребителям.
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Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому украинцам рекомендуют постоянно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине имеют право не платить за неиспользованные услуги водоснабжения и водоотведения без счетчиков, а также за управление бытовыми отходами, если отсутствуют более 30 календарных дней. Для этого нужно подать исполнителю услуги заявление и документы, подтверждающие отсутствие.
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