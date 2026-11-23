Украинцам раскрыли новый график отключений света: какой режим будет действовать 20 ноября

Во вторник, 24 ноября, в Украине продолжат действовать плановые отключения электроэнергии. В частности, в некоторых регионах будут отключать свет по графикам для 0,5-3,5 очередей одновременно.

Об этом сообщили в "Укренерго". В частности, планируется применение таких ограничений:

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 0,5 до 3,5 очередей одновременно);

– графики почасовых отключений (от 0,5 до 3,5 очередей одновременно); для промышленности – графики ограничения мощности.

Причиной отключений энергетики назвали последствия российских атак на энергосистему и заверили, что делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию потребителям.

Отключения электроэнергии-2026: где публикуют график для каждой области

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому украинцам рекомендуют постоянно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине имеют право не платить за неиспользованные услуги водоснабжения и водоотведения без счетчиков, а также за управление бытовыми отходами, если отсутствуют более 30 календарных дней. Для этого нужно подать исполнителю услуги заявление и документы, подтверждающие отсутствие.