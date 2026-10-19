Украинцам объявили новый график отключений света: у кого не будет электричества 20 октября
Отключения света в Украине. Иллюстрация.
Источник: Getty Images
Во вторник, 20 октября, в части регионов Украины вновь будут введены почасовые отключения электроэнергии. Объем ограничений – от 1 до 2 очередей. Это немного более жесткий режим, чем накануне, когда было объявлено об отключениях от 0,5 до 2 очередей.
На этот раз планируется отключать максимум по 25% потребителей одновременно (2 очереди, по 12,5% каждая). Об общем формате отключений сообщило "Укрэнерго", а некоторые облэнерго уже обнародовали конкретные графики.
График отключений света на 20 октября.
Источник: Укрэнерго
Вероятно, графики отключений будут применяться в тех же регионах, что и ранее. Речь идет о Киеве, Киевской области, а также Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях.
Следует учитывать, что объявленные графики не являются окончательными и могут меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме. Проверять текущий график отключений следует на официальных ресурсах облэнерго в каждом регионе (все ссылки – в таблице ниже). Поиск доступен по улицам и номерам домов.
График отключений электроэнергии 20 октября
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 06:00 до 23:59 (точный период может меняться в зависимости от области) – от 1 до 2 очередей.
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 06:00 до 23:59 – часто предусматривают не полное отключение электроэнергии, а снижение потребления тока.
Графики отключения света: ра...
Источник: Минэнерго
Развернуть
График отключений электроэнергии в Сумской области
"Сумыоблэнерго" одним из первых опубликовало расписание отключений по группам. Ожидается, что максимальное время без света в сумме за сутки составит 8 часов.
Отключение света в Сумской о...
Источник: Сумыоблэнерго
Развернуть
Отключение электричества в Полтавской области: график на 20 октября
По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 20 октября составит:
- с 06:00 до 08:00 – 1 очередь;
- с 08:00 до 10:00 – 1,5 очереди;
- с 10:00 до 22:00 – 2 очереди;
- с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.
Отключение света в Полтавско...
Источник: Полтаваоблэнерго
Развернуть
Как будут отключать свет в Черкасской области
С 06:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Планируемые часы отсутствия электроснабжения следующие:
- 1.1 – 12:00–14:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);
- 1.2 – 06:00–08:00, 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (итого 8 часов);
- 2.1 – 12:00–14:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);
- 2.2 – 12:00–14:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
- 3.1 – 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
- 3.2 – 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов);
- 4.1 – 10:00–12:00, 16:00–18:00 (всего 4 часа);
- 4.2 – 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов);
- 5.1 – 08:00–10:00, 16:00–18:00 (всего 4 часа);
- 5.2 – 08:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00 (всего 6 часов);
- 6.1 – 12:00–14:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
- 6.2 – 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 8 часов).
Где узнать свой график и очередь отключения в каждой области
Ранее OBOZ.UA подсчитал, сколько денег понадобится украинцам, чтобы пережить блэкаут. Расчеты были проведены исходя из базовых потребностей одного человека на три суток без света.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!