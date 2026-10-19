Украинцам объявили новый график отключений света: у кого не будет электричества 20 октября

Во вторник, 20 октября, в части регионов Украины вновь будут введены почасовые отключения электроэнергии. Объем ограничений – от 1 до 2 очередей. Это немного более жесткий режим, чем накануне, когда было объявлено об отключениях от 0,5 до 2 очередей.

На этот раз планируется отключать максимум по 25% потребителей одновременно (2 очереди, по 12,5% каждая). Об общем формате отключений сообщило "Укрэнерго", а некоторые облэнерго уже обнародовали конкретные графики.

График отключений света на 20 октября. Источник: Укрэнерго

Вероятно, графики отключений будут применяться в тех же регионах, что и ранее. Речь идет о Киеве, Киевской области, а также Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях.

Следует учитывать, что объявленные графики не являются окончательными и могут меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме. Проверять текущий график отключений следует на официальных ресурсах облэнерго в каждом регионе (все ссылки – в таблице ниже). Поиск доступен по улицам и номерам домов.

График отключений электроэнергии 20 октября

Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей

с 06:00 до 23:59 (точный период может меняться в зависимости от области) – от 1 до 2 очередей.

Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности

с 06:00 до 23:59 – часто предусматривают не полное отключение электроэнергии, а снижение потребления тока.

Графики отключения света: ра... Источник: Минэнерго Развернуть

График отключений электроэнергии в Сумской области

"Сумыоблэнерго" одним из первых опубликовало расписание отключений по группам. Ожидается, что максимальное время без света в сумме за сутки составит 8 часов.

Отключение света в Сумской о... Источник: Сумыоблэнерго Развернуть

Отключение электричества в Полтавской области: график на 20 октября

По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 20 октября составит:

с 06:00 до 08:00 – 1 очередь;

с 08:00 до 10:00 – 1,5 очереди;

с 10:00 до 22:00 – 2 очереди;

с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.

Отключение света в Полтавско... Источник: Полтаваоблэнерго Развернуть

Как будут отключать свет в Черкасской области

С 06:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Планируемые часы отсутствия электроснабжения следующие:

1.1 – 12:00–14:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);

– 12:00–14:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов); 1.2 – 06:00–08:00, 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (итого 8 часов);

2.1 – 12:00–14:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);

– 12:00–14:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа); 2.2 – 12:00–14:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);

– 12:00–14:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа); 3.1 – 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);

– 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа); 3.2 – 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов);

– 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов); 4.1 – 10:00–12:00, 16:00–18:00 (всего 4 часа);

– 10:00–12:00, 16:00–18:00 (всего 4 часа); 4.2 – 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов);

– 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов); 5.1 – 08:00–10:00, 16:00–18:00 (всего 4 часа);

– 08:00–10:00, 16:00–18:00 (всего 4 часа); 5.2 – 08:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00 (всего 6 часов);

6.1 – 12:00–14:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);

– 12:00–14:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа); 6.2 – 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 8 часов).

Где узнать свой график и очередь отключения в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ранее OBOZ.UA подсчитал, сколько денег понадобится украинцам, чтобы пережить блэкаут. Расчеты были проведены исходя из базовых потребностей одного человека на три суток без света.