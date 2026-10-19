Украинцам назвали тариф на газ с 1 ноября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

С 1 ноября украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года, а потому, в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует.

Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили: именно до этого срока продлено действие тарифного плана "Фиксированный".

"Тарифный план "Фиксированный". Цена за кубический метр: 7,96 грн Срок действия: до 30 апреля 2027 г.", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: платить же за газ нужно, как и прежде, ежемесячно. Срок – до 25 числа следующего месяца.

В то же время, отмечаетчя, кроме действующих абонентов, подключится к тарифу могут новые клиенты ГК "Нафтогаз Украины". Для этого им нужно выбрать тарифный план "Фиксированный" в заявлении на присоединение.

Тарифы на газ "заморозили"

В свою очередь, премьер-министр Сергей Корецкий сообщил об общем замораживании тарифов на газ для населения – т.е., не только для клиентов "Нафтогаза". Ожидается, что цены на тепло не будут пересматриваться до конца отопительного сезона 2026/27 годов.

"Это решение принято в условиях моратория на повышение тарифов, введенного Парламентом на время военного положения. И с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране", – объяснил Корецкий.

Вместе с тем, министр энергетики Денис Шмыгаль назвал это важным решением для миллионов украинских семей. По его словам, дело в том, что оно:

Позволит сохранить льготные тарифы для предприятий теплоснабжения.

для предприятий теплоснабжения. Продлит условия продажи природного газа операторам газораспределительных систем и для когенерации на прифронтовых территориях.

"Это позволит обеспечить надежные и бесперебойные поставки природного газа, безопасность и надежность функционирования рынка природного газа, стабильность работы тепловых объектов. А также энергосистемы Украины в целом", – сказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 335, так и за 2 400 грн.