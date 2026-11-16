Украинцам назвали тариф на газ с 1 января 2027 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

С 1 января 2027 года украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года, а потому, в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует.

Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили: именно до этого срока продлено действие тарифного плана "Фиксированный".

"Тарифный план "Фиксированный". Цена за кубический метр: 7,96 грн Срок действия: до 30 апреля 2027 г.", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: платить же за газ нужно, как и прежде, ежемесячно. Срок – до 25 числа следующего месяца.

В то же время, отмечаетчя, кроме действующих абонентов, подключится к тарифу могут новые клиенты ГК "Нафтогаз Украины". Для этого им нужно выбрать тарифный план "Фиксированный" в заявлении на присоединение.

Какой тариф на свет установили с 1 декабря

В то же время, с 1 декабря украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, повышения расценок не следует ожидать по крайней мере до конца 2026 года.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил, что также до 30 апреля продлили действие льготного тарифа в 2,64 грн/кВтч.

Впрочем, подчеркнул министр, действовать он будет не для всех. Воспользоваться тарифом смогут лишь владельцы домов:

с электроотоплением;

без газификации или централизованного теплоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, бытовая техника может потреблять электроэнергию даже, когда не работает – однак только, если подключена к розетке. Ведь в таком случае она находится в режиме ожидания.