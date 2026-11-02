Украинцам назвали тариф на газ с 1 декабря 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр
Украинцам назвали тариф на г...
Источник: naftogaz.com
Развернуть
С 1 декабря украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. При этом в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует – такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года.
Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили:
- Именно до этого срока продлено действие тарифного плана "Фиксированный".
- Платить же за газ нужно, как и прежде, ежемесячно. Срок – до 25 числа следующего месяца.
"Тарифный план "Фиксированный". Цена за кубический метр: 7,96 грн Срок действия: до 30 апреля 2027 г.", – говорится в сообщении.
Тарифы на газ "заморозили"
В свою очередь, премьер-министр Сергей Корецкий сообщил об общем замораживании тарифов на газ для населения – т.е., не только для клиентов "Нафтогаза". Ожидается, что цены на тепло не будут пересматриваться до конца отопительного сезона 2026/27 годов.
"Это решение принято в условиях моратория на повышение тарифов, введенного Парламентом на время военного положения. И с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране", – объяснил Корецкий.
В Украине резко переписали тарифы на коммуналку
В то же время, в Украине подорожали коммунальные услуги. За год – с сентября 2025-го по сентябрь 2026-го – тарифы выросли в целом на 6,3%. Впрочем, не все. Так, стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 87,6%. Также выросли расценки на:
- канализацию – 83,1%;
- уборку мусора – 19%;
- аренду жилья – 13,7%;
- содержание и ремонт жилья – 7%;
- услуги по управлению многоквартирными домами – 6,9%.
Вместе с тем, с августа по сентябрь тарифы выросли на 0,8%. В частности, расценки увеличились на:
- водноснабжение – на 5,6%;
- канализацию – 5,5%;
- уборку мусора – 0,8%;
- аренду жилья – 2,1%;
- услуги по управлению многоквартирными домами – 0,1%;
- содержание и ремонт жилья – на 0,8%.
В Украине резко переписали т...
Источник: Госстат
Развернуть
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 335, так и за 2 400 грн.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение