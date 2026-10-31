Украинцам назвали новые графики отключения электроэнергии: как долго не будет света 31 октября
Как долго не будет света.
Источник: pexels | Burly Vinson
В Украине 31 октября графики отключения электроэнергии будут действовать с 6 утра и до конца суток. При этом графики введут в части областей.
Об этом говорится в сообщении "Укренерго". "В части областей Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления", – говорится в сообщении. Итак:
- 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности
- 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очередей)
Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты. "Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – говорится в сообщении.
Что делать, если света нет, хотя по графику его должны включить
Если время планового отключения прошло, а электричество не появилось, это не всегда означает, что график нарушили. Причиной может быть авария, ремонтные работы или задержка из-за ситуации с безопасностью.
Энергетики советуют действовать так:
- Проверьте автоматы и предохранители. После восстановления электроснабжения из-за скачка напряжения они могут сработать. Проверять оборудование нужно только при условии, что это безопасно.
- Учитывайте воздушные тревоги. Во время угрозы обстрелов сотрудники энергетических предприятий могут находиться в укрытиях, поэтому восстановление электроснабжения иногда задерживается.
- Проверьте информацию об аварийных и плановых отключениях. Они могут не совпадать со стабилизационными графиками. Информацию обычно публикуют на сайте и официальных страницах местного облэнерго.
- Обратитесь к оператору системы распределения. Если выяснить причину не удалось, можно позвонить в кол-центр своего облэнерго или проверить информацию в личном кабинете потребителя.
- Также не стоит одновременно включать все мощные электроприборы сразу после появления света. Лучше подключать их постепенно, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.
Важно: графики могут оперативно меняться из-за новых атак или состояния энергосистемы. Поэтому перед запланированными делами стоит проверять обновления на официальных ресурсах своего облэнерго.
Где смотреть графики отключения света по адресу
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.
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