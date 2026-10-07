Украинцам массово отключают свет: какие графики действуют 7 октября в Киеве и по областям
В Украине действуют графики...
Источник: Michael Giugliano/Pexels
Развернуть
В Украине 7 октября в некоторых регионах введены почасовые отключения электроэнергии. Графики действуют с 00:00 до 23:59. Отключения для бытовых потребителей происходят, в частности, в Киеве, Киевской области, в Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях.
Об общем режиме отключений сообщило "Укрэнерго", а подробные графики публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Отключения света 7 октября: главное, что нужно знать
- Объем отключений составляет от 0,5 до 1,5 очередей в зависимости от времени суток.
- Ограничения вводятся не только для населения – для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
- Энергетики не исключают изменений в графиках. Поэтому украинцам стоит следить за обновлениями своих облэнерго.
- Когда электроэнергия появится, пользоваться ею нужно экономно.
Графики отключений электроэнергии по регионам
Киев
Ограничения, по данным ДТЭК, действуют не с 00:00, а с 06:00. Общего расписания отключений для Киева не существует с прошлой зимы, когда были введеныиндивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно по конкретному адресу:
Отключение света в Киеве.
Источник: ДТЭК
Киевская область
Ограничения действуют с 6 утра до конца суток. Одно отключение может длиться до 5 часов.
График отключений электроэне...
Источник: ДТЭК
Развернуть
График отключений электроэне...
Источник: ДТЭК
Развернуть
Черкасская область
С 00:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Планируемые часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 – 15:00-17:00, 23:00-24:00 (итого 3 часа);
- 1.2 – 01:00-03:00, 15:00-17:00, 23:00-24:00 (всего 5 часов);
- 2.1 – 03:00-05:00, 15:00-17:00 (итого 4 часа);
- 2.2 – 05:00-07:00, 17:00-19:00 (всего 4 часа);
- 3.1 – 07:00-09:00, 17:00-19:00 (всего 4 часа);
- 3.2 – 07:00-09:00, 17:00-19:00 (всего 4 часа);
- 4.1 – 09:00-11:00, 19:00-21:00 (всего 4 часа);
- 4.2 – 09:00-11:00, 19:00-21:00 (всего 4 часа);
- 5.1 – 00:00-01:00, 11:00-13:00, 19:00-21:00 (всего 5 часов);
- 5.2 – 11:00-13:00, 21:00-23:00 (всего 4 часа);
- 6.1 – 13:00-15:00, 21:00-23:00 (всего 4 часа);
- 6.2 – 13:00-15:00, 21:00-22:00 (всего 3 часа).
Сумская область
В Сумской области перерывы в электроснабжении также запланированы почти для всех групп. Максимальная продолжительность одного отключения – 4 часа.
График отключения света в Сумской области.
Источник: Сумыоблэнерго
Полтавская область
По данным облэнерго, с 00:00 до 07:00 введен ГПВ в объеме 0,5 очереди. Уже с 07:00 до 15:00 объем отключений увеличивается до 1 очереди, а с 15:00 до 22:00 – до 1,5 очереди. С 22:00 до 23:59 будет действовать 1 очередь отключений.
График отключений электроэне...
Источник: Полтаваоблэнерго
Развернуть
Житомирская область
Отключения распределены по всем группам потребителей. Максимальная продолжительность одного отключения – 2 часа.
График отключений электроэне...
Источник: Житомиробленерго
Развернуть
Харьковская область
Ограничения действуют с 00:00 до 23:59. Облэнерго опубликовало перечень очередей по адресам, а также ориентировочные часы отсутствия электроснабжения на 7 октября:
- 1.1 – 16:00-19:30 (всего 3,5 часа);
- 1.2 – 05:30-07:00 (всего 1,5 часа);
- 2.1 – 07:00-09:00, 16:00-19:30 (всего 5,5 часа);
- 2.2 – 07:00-09:00, 16:00-19:30 (всего 5,5 часа);
- 3.1 – 00:00-02:00, 22:00-23:00 (всего 3 часа);
- 3.2 – 22:00-23:00 (всего 1 час);
- 4.1 – 09:00-12:30 (всего 3,5 часа);
- 4.2 – 09:00-12:30 (всего 3,5 часа);
- 5.1 – 02:00-05:30, 15:00-16:00, 23:00-23:59 (итого 5,5 часов);
- 5.2 – 15:00-16:00, 23:00-23:59 (всего 2 часа);
- 6.1 – 12:30-15:00 (всего 2,5 часа);
- 6.2 – 12:30-16:00 (итого 3,5 часа).
Черниговская область
Отключения будут длиться в основном по 3,5 часа. "Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", – предупредили в облэнерго.
График отключений электроэне...
Источник: Черниговоблэнерго
Развернуть
Где посмотреть графики отключений света для своей области
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуется следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты см. в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, массовые плановые отключения электроэнергии вернулись 6 октября. Ситуацию объяснили последствиями новых российских ударов по энергетике Украины.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!