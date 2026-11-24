Украинцам хотят резко повысить тарифы на газ и свет: какие суммы предлагает МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) предлагает в течение 2027-2029 годов постепенно повысить тарифы на электроэнергию и газ для украинцев, причем по более жесткому сценарию электричество может стоить 9,67 грн за кВт-ч, а газ – 22 грн за кубометр. В Минэнерго подчеркивают, что повышение тарифов возможно только после завершения войны и создания действенной системы адресной помощи для семей, которые не смогут оплачивать коммунальные услуги по новым ценам.

Причины возможного повышения тарифов на газ и электроэнергию, а также аргументы МВФ и позицию украинских властей проанализировали СМИ. В то же время сейчас речь идет лишь о рекомендациях и сценариях повышения тарифов, предложенных МВФ, а не о принятом решении.

Почему МВФ снова заговорил о повышении тарифов

Вопрос стоимости электроэнергии и газа для населения остается одним из наиболее чувствительных в переговорах Украины с международными кредиторами. Сейчас государство фактически удерживает цены на коммунальные ресурсы ниже уровня их реальной стоимости, компенсируя часть расходов через механизмы субсидирования и специальные обязательства для государственных энергетических компаний.

В МВФ считают, что такую модель необходимо постепенно пересматривать. В частности, в техническом отчете фонда, опубликованном 30 октября, проанализировали бюджетные расходы на энергетические субсидии и возможные варианты реформирования системы.

По оценкам экспертов фонда, действующие тарифы на электроэнергию и газ для украинских домохозяйств покрывают лишь часть расходов на производство, закупку и доставку энергоресурсов. В частности, тариф на электроэнергию составляет около 41% от уровня, который покрывал бы соответствующие расходы, а тариф на газ – примерно 49%.

Именно этот разрыв, по мнению МВФ, создает значительную финансовую нагрузку на государство и энергетические компании. Фонд считает, что постепенное приближение тарифов к экономически обоснованным уровням позволило бы сократить объем компенсаций и направить больше ресурсов на другие нужды бюджета.

При этом рекомендации МВФ не означают, что украинцам сразу выставят счета по новым ценам. В документе говорится о поэтапном реформировании в течение трех лет, которое, согласно предложенной модели, может проходить в 2027-2029 годах.

Какими могут стать тарифы на электроэнергию и газ

МВФ рассматривает два варианта изменения тарифов для населения. Они отличаются темпами повышения и конечными значениями, которых предлагается достичь в течение периода реформ.

Сценарий А – более жесткое повышение (рост в 2-3 раза)

электроэнергия: с 4,32 до 9,67 грн/кВт-час;

газ: с 7,96 до 22 грн/куб. м;

период: до 2029 года.

Сценарий Б – умеренное повышение (рост в 1,5-2 раза).

электроэнергия: с 4,32 до 6,09 грн/кВт-час;

газ: с 7,96 до 17,2 грн/куб. м;

период: до 2029 года.

При жестком сценарии тариф на электроэнергию для населения может вырасти более чем вдвое, а стоимость газа – почти втрое по сравнению с нынешними значениями, приведенными в отчете. Умеренный вариант предусматривает меньший рост, но даже в этом случае украинцам придется ощутимо больше платить за коммунальные ресурсы, если такие рекомендации будут реализованы.

В то же время оба сценария предусматривают постепенный отказ от нынешней модели специальных обязательств на рынках газа и электроэнергии. То есть государство должно изменить механизм, с помощью которого обеспечивает население ресурсами по ценам ниже рыночных.

Сколько государство тратит на компенсацию низких тарифов

Одной из главных причин, по которым МВФ настаивает на реформировании тарифной политики, являются масштабные расходы на поддержку населения. По оценкам фонда, в 2024-2026 годах расходы государственного сектора, связанные с энергетическими субсидиями и специальными обязательствами, составляли в среднем 3,7% ВВП ежегодно.

Самая большая часть этих средств приходится на компенсацию стоимости электроэнергии и газа. По оценкам МВФ, соответствующие расходы составляют 1,8% ВВП и 1,4% ВВП. Еще 0,3% ВВП направляется на обеспечение населения теплом по льготным ценам, а 0,2% – на выкуп электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.

Для государства это означает, что значительные финансовые ресурсы приходится направлять на поддержание действующих цен, вместо того чтобы использовать их для других бюджетных нужд. У Украины большие расходы на оборону, восстановление инфраструктуры, социальные программы, и она зависит от внешнего финансирования, поэтому вопрос сокращения бюджетной нагрузки регулярно возникает во время переговоров с кредиторами.

В МВФ считают, что постепенное повышение тарифов позволит снизить потребность в государственных компенсациях. При жестком сценарии полный пакет реформ, как отмечается в отчете, может обеспечить экономию бюджетных средств на уровне 3,2% ВВП, тогда как при умеренном варианте этот показатель составит 1,5% ВВП.

Почему энергетическим компаниям нужны дополнительные деньги

Еще один аргумент в пользу пересмотра тарифов – финансовое состояние энергетической отрасли и необходимость восстановления поврежденных объектов. Российские атаки нанесли значительные разрушения украинской энергетической инфраструктуре, а ремонт, восстановление и модернизация требуют крупных инвестиций.

В МВФ обращают внимание, что тарифы не успевают за ростом затрат энергетических компаний на поставку ресурсов. Из-за этого у предприятий остается меньше средств для проведения ремонтных работ, поддержки оборудования и реализации инвестиционных проектов.

Особенно остро эта проблема проявилась после масштабных атак на энергетические объекты. Повреждения электростанций, подстанций и других элементов системы увеличили потребность в средствах, которые необходимо привлекать для обеспечения стабильной работы энергетики.

Повышение тарифов, по логике фонда, могло бы частично решить эту проблему, увеличив доходы энергетических компаний и уменьшив зависимость от государственных компенсаций. В то же время в условиях войны такие изменения несут значительные социальные риски, поскольку для многих украинских семей даже нынешние коммунальные платежи остаются существенной нагрузкой.

По оценкам аналитиков, государственные компании уже тратят значительные суммы на поддержку населения. В частности, за девять месяцев текущего года "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" направили на компенсацию стоимости электроэнергии для бытовых потребителей 191 млрд грн. Для сравнения, за весь предыдущий год такие расходы составили 180 млрд грн.

Какие тарифы на газ и свет действуют сейчас и насколько они ниже рыночных

МВФ предлагает пересмотреть цены, поскольку действующие тарифы для населения существенно отличаются от стоимости энергоресурсов на свободном рынке. Разница фактически покрывается за счет государственных механизмов и финансовых ресурсов энергетических компаний.

Для электроэнергии одним из ориентиров рыночной стоимости является тариф универсальной услуги для малых неп бытовых потребителей, в частности ФЛП и юридических лиц с небольшой мощностью. В зависимости от региона он может составлять 9-11 грн за кВт·ч, что примерно в 2-2,5 раза выше тарифа для населения, приведенного в материале.

На газовом рынке разница также существенна. Стоимость газа на бирже и в свободных коммерческих сделках оценивается примерно в 26,5 грн за кубометр, это более чем втрое выше тарифа 7,96 грн за кубометр, который используется для сравнения в отчете.

Именно на этот дисбаланс обращают внимание международные кредиторы. Они считают, что длительное удержание тарифов ниже экономически обоснованного уровня создает дополнительные финансовые проблемы, которые со временем становится все сложнее компенсировать.

В Министерстве энергетики после появления рекомендаций МВФ заявили, что предложенные сценарии являются предметом обсуждения и не означают обязательства немедленно повышать тарифы. В ведомстве подчеркивают, что мораторий на повышение тарифов для населения продолжает действовать, а любые изменения стоимости электроэнергии и газа возможны только после завершения военного положения.

Адресные субсидии могут стать главным условием повышения тарифов

МВФ не предлагает просто повысить цены на коммунальные услуги и оставить украинцев самостоятельно решать проблему новых расходов. В фонде подчеркивают, что тарифная реформа должна сопровождаться эффективной системой адресной помощи для домохозяйств, которые не смогут оплачивать энергоносители по более высоким ценам.

Речь идет о переходе от широкого субсидирования, когда государство фактически поддерживает низкую стоимость ресурсов для всех потребителей, к модели, при которой финансовая помощь будет предоставляться конкретным семьям в зависимости от их материального положения.

Такой подход предполагает, что государство должно определять, кто действительно нуждается в поддержке, оценивать доходы, расходы и финансовые возможности домохозяйств. В МВФ считают, что помощь должна быть направлена именно тем, кто больше всего в ней нуждается, а не распределяться одинаково между всеми потребителями.

Однако в Украине реализовать такую модель непросто. Из-за полномасштабной войны значительная часть населения сменила место жительства, многие украинцы находятся за границей, а внутренне перемещенные лица часто имеют нестабильные доходы и вынуждены тратить значительные средства на аренду жилья.

Дополнительной проблемой является неформальная занятость, из-за которой государству сложно получить достоверную информацию о реальных доходах граждан. Не всегда можно точно определить, сколько зарабатывает человек или семья, особенно если часть доходов не отражается официально.

Ситуацию осложняет и то, что помощь необходимо рассчитывать не только для отдельного гражданина, но и для всего домохозяйства. Члены семьи могут проживать в разных городах или странах, иметь разные источники доходов и совместно оплачивать коммунальные услуги.

Для эффективного распределения субсидий государству нужна актуальная информация о материальном положении украинцев. Именно поэтому продолжается работа над созданием единой информационной системы социальной сферы, которая должна объединить данные из разных реестров и помочь точнее определять потребности населения.

Повышат ли тарифы после войны

Пока у правительства есть возможность покрывать часть расходов через государственные энергетические компании, оно будет стараться сохранять действующие тарифы для населения. Однако, по оценкам экспертов, такая модель не может бесконечно работать в условиях значительных бюджетных потребностей, высокого государственного долга и необходимости восстанавливать энергетическую инфраструктуру.

Украине нужны значительные средства от международных партнеров, а расходы на поддержку энергетического сектора создают дополнительную нагрузку на государственные финансы. Поэтому вопрос пересмотра тарифов, вероятно, продолжит обсуждаться, даже если сейчас правительство не готово к такому шагу.

В то же время будущее повышение не обязательно будет происходить по самому жесткому сценарию МВФ. Власти могут выбрать более умеренный вариант, изменить темпы роста цен или предусмотреть дополнительные механизмы поддержки населения. На окончательное решение будут влиять экономическая ситуация, уровень доходов украинцев, состояние энергетики и возможности бюджета.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2027-м газ для населения не подорожает при условии, что действующий мораторий не отменят. Правительство продлило льготные условия поставки как минимум до 31 марта. Годовой тариф "Нафтогаза" зафиксирован до 30 апреля 2027 года включительно и составляет 7,96 грн.