Украинцам хотят разрешить не платить за коммуналку во время блэкаутов: что готовят в Кабмине

Национальная система теплоснабжения Украины выходит на рабочую мощность – уже запущено 87% котельных и предприятий, отвечающих за подачу тепла. Но если отопления не будет из-за обстрелов, плату начислять не будут.

Об этом 13 ноября премьер-министр Сергей Корецкий заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, который транслировал телеканал "Рада". По его словам, ситуация на предприятиях теплоснабжения, которые еще не запустились, также контролируемая.

"87% всех пунктов и теплокоммунэнерго заработали. Там, где не работают, это исключительно осознанная позиция: либо не привлекать внимание врага, либо завершаются ремонтные работы. В каждом отдельном случае есть конкретное объяснение", – заверил Корецкий.

В то же время правительство рассматривает вариант неначисления платы за отопление, если его не будет из-за обстрелов. Это возможно, если не удастся быстро восстановить теплоснабжение после российских обстрелов.

"Что касается неначисления платы. Это один из альтернативных запасных вариантов, если действительно произойдут разрушения, если мы не сможем быстро восстановить теплоснабжение. Поэтому будем прибегать и к, возможно, таким мерам", – сказал Корецкий.

Когда должны пересчитать стоимость коммунальных услуг

Украинцы могут требовать уменьшения платежек за отопление, горячую и холодную воду и водоотведение, если эти услуги не предоставлялись во время длительных отключений света или их качество не соответствовало нормативам. Механизм предусматривает корректировку суммы в платежке в зависимости от продолжительности нарушения и степени отклонения от нормативных показателей.

Но следует учитывать, что основанием для этого является именно частичное или полное непредоставление услуги либо несоответствие качества установленным требованиям, а не сам факт отключения электроэнергии.

Для этого нужно обратиться к поставщику, добиться составления акта-претензии, а если его представитель не явился – оформить документ самостоятельно с участием двух соседей. Подробнее, как правильно зафиксировать факт ненадлежащего предоставления услуги и что делать для перерасчета тарифа, читайте в материале на нашем сайте.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, бытовая техника может потреблять электроэнергию даже тогда, когда не работает – но только если подключена к розетке. Ведь в таком случае она находится в режиме ожидания.