В Украине начались экстренные отключения света: что происходит в энергосистеме 23 октября

В пятницу, 23 октября, в ряде украинских регионов продолжают действовать ограничения электроснабжения. В частности, фактически с 6 утра применяются графики отключений света для жителей Сумской, Черкасской и Харьковской областей. В то же время в Киеве и области около 10:50 начались экстренные отключения.

Накануне об этом уже предупреждали в "Укренерго", но местные облэнерго опубликовали подробности и конкретные графики. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Что происходит в энергосистеме

Графики почасовых отключений для всех потребителей объемом от 1 до 2 очередей одновременно действуют с 6 утра до 23:59.

Отдельно действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

для промышленности и бизнеса. Ночью был нанесен массированный обстрел одной из ТЭС ДТЭК , в результате чего оборудование было существенно повреждено, а станция прекратила выработку электроэнергии.

, в результате чего оборудование было существенно повреждено, а станция прекратила выработку электроэнергии. В целом с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подверглись атакам противника более 230 раз.

Киев

Утром в столице действовали стабилизационные отключения, но позже в ДТЭК по приказу "Укренерго" объявили экстренные отключения электроэнергии. В компании подчеркивают, что в это время графики не действуют, и советуют следить за объявлениями о дальнейшей ситуации в своем Telegram-канале.

Киевская область

Накануне сообщалось о графиках отключений до двух групп одновременно общей продолжительностью до 8 часов без света. Но в 10:45 стало известно о введении экстренных отключений, когда графики не действуют. Соответствующая команда поступила от "Укренерго", но причина такого решения не раскрывается

Харьковская область

1.1 – 10:00-13:30, 20:30-22:00 (суммарно 5 часов);

1.2 – 10:00-13:30, 20:30-22:00 (суммарно 5 часов);

2.1 – 10:00-13:30, 20:30-24:00 (суммарно 7 часов);

2.2 – 10:00-13:30, 20:30-24:00 (суммарно 7 часов);

3.1 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);

3.2 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);

4.1 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);

4.2 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);

5.1 – 08:00-10:00, 17:00-20:30 (суммарно 5,5 часа);

5.2 – 08:00-10:00, 17:00-20:30 (суммарно 5,5 часа);

6.1 – 06:00-08:00, 17:00-20:30 (суммарно 5,5 часа);

6.2 – 06:00-08:00, 17:00-20:30 (суммарно 5,5 часа).

Черкасская область

1.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);

1.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);

2.1 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00 (суммарно 6 часов);

2.2 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00 (суммарно 6 часов);

3.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);

3.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);

4.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);

4.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);

5.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа);

5.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа);

6.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа);

6.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа).

Сумская область

1.1 – 20:00-24:00 (в сумме 4 часа);

1.2 – 18:00-22:00 (в сумме 4 часа);

2.1 – 16:00-20:00 (в сумме 4 часа);

2.2 – 14:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);

3.1 – 12:00-16:00, 18:00-22:00 (в сумме 8 часов);

3.2 – 10:00-14:00, 16:00-20:00 (в сумме 8 часов);

4.1 – 08:00-12:00, 14:00-18:00 (в сумме 8 часов);

4.2 – 06:00-10:00, 12:00-16:00 (в сумме 8 часов);

5.1 – 06:00-08:00, 10:00-14:00 (в сумме 6 часов);

5.2 – 08:00-12:00 (в сумме 4 часа);

6.1 – 08:00-10:00 (в сумме 2 часа);

6.2 – 22:00-24:00 (в сумме 2 часа).

Графики отключений света в Сумской области. Источник: Сумыоблэнерго

Черниговская область

1.1 – 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа);

1.2 – 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа);

2.1 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);

2.2 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);

3.1 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (суммарно 7 часов);

3.2 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (суммарно 7 часов);

4.1 – 11:30-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 5,5 часа);

4.2 – 11:30-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 5,5 часа);

5.1 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (суммарно 7 часов);

5.2 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (суммарно 7 часов);

6.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа);

6.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа).

Когда не будет света в Черниговской области. Источник: Черниговоблэнерго

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в регионе будут действовать графики почасовых отключений:

06:00 – 08:00 – 1 очередь;

08:00 – 22:00 – 2 очереди;

22:00 – 23:59 – 1 очередь.

Что известно об ограничениях... Источник: Полтаваоблэнерго Развернуть

Графики отключений электроэнергии в 2026 году: где смотреть

Потребителей предупреждают: ситуация в энергосистеме может быстро измениться. Поэтому следует постоянно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго):

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат и член комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк призвал украинцев готовиться к суровой зиме. При негативном сценарии отключения могут длиться до 20 часов в сутки.