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В Украине начались экстренные отключения света: что происходит в энергосистеме 23 октября

Станислав Кожемякин

Украинцев предупредили об отключениях света.

Источник: Freepik

В пятницу, 23 октября, в ряде украинских регионов продолжают действовать ограничения электроснабжения. В частности, фактически с 6 утра применяются графики отключений света для жителей Сумской, Черкасской и Харьковской областей. В то же время в Киеве и области около 10:50 начались экстренные отключения.

Накануне об этом уже предупреждали в "Укренерго", но местные облэнерго опубликовали подробности и конкретные графики. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Что происходит в энергосистеме

  • Графики почасовых отключений для всех потребителей объемом от 1 до 2 очередей одновременно действуют с 6 утра до 23:59.
  • Отдельно действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
  • Ночью был нанесен массированный обстрел одной из ТЭС ДТЭК, в результате чего оборудование было существенно повреждено, а станция прекратила выработку электроэнергии.
  • В целом с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подверглись атакам противника более 230 раз.

Киев

Утром в столице действовали стабилизационные отключения, но позже в ДТЭК по приказу "Укренерго" объявили экстренные отключения электроэнергии. В компании подчеркивают, что в это время графики не действуют, и советуют следить за объявлениями о дальнейшей ситуации в своем Telegram-канале.

Киевская область

Накануне сообщалось о графиках отключений до двух групп одновременно общей продолжительностью до 8 часов без света. Но в 10:45 стало известно о введении экстренных отключений, когда графики не действуют. Соответствующая команда поступила от "Укренерго", но причина такого решения не раскрывается

Харьковская область

  • 1.1 – 10:00-13:30, 20:30-22:00 (суммарно 5 часов);
  • 1.2 – 10:00-13:30, 20:30-22:00 (суммарно 5 часов);
  • 2.1 – 10:00-13:30, 20:30-24:00 (суммарно 7 часов);
  • 2.2 – 10:00-13:30, 20:30-24:00 (суммарно 7 часов);
  • 3.1 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);
  • 3.2 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);
  • 4.1 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);
  • 4.2 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);
  • 5.1 – 08:00-10:00, 17:00-20:30 (суммарно 5,5 часа);
  • 5.2 – 08:00-10:00, 17:00-20:30 (суммарно 5,5 часа);
  • 6.1 – 06:00-08:00, 17:00-20:30 (суммарно 5,5 часа);
  • 6.2 – 06:00-08:00, 17:00-20:30 (суммарно 5,5 часа).

Черкасская область

  • 1.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);
  • 1.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);
  • 2.1 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00 (суммарно 6 часов);
  • 2.2 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00 (суммарно 6 часов);
  • 3.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
  • 3.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
  • 4.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
  • 4.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
  • 5.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа);
  • 5.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа);
  • 6.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа);
  • 6.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа).

Сумская область

  • 1.1 – 20:00-24:00 (в сумме 4 часа);
  • 1.2 – 18:00-22:00 (в сумме 4 часа);
  • 2.1 – 16:00-20:00 (в сумме 4 часа);
  • 2.2 – 14:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);
  • 3.1 – 12:00-16:00, 18:00-22:00 (в сумме 8 часов);
  • 3.2 – 10:00-14:00, 16:00-20:00 (в сумме 8 часов);
  • 4.1 – 08:00-12:00, 14:00-18:00 (в сумме 8 часов);
  • 4.2 – 06:00-10:00, 12:00-16:00 (в сумме 8 часов);
  • 5.1 – 06:00-08:00, 10:00-14:00 (в сумме 6 часов);
  • 5.2 – 08:00-12:00 (в сумме 4 часа);
  • 6.1 – 08:00-10:00 (в сумме 2 часа);
  • 6.2 – 22:00-24:00 (в сумме 2 часа).

Графики отключений света в Сумской области.

Источник: Сумыоблэнерго

Черниговская область

  • 1.1 – 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа);
  • 1.2 – 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа);
  • 2.1 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);
  • 2.2 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);
  • 3.1 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (суммарно 7 часов);
  • 3.2 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (суммарно 7 часов);
  • 4.1 – 11:30-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 5,5 часа);
  • 4.2 – 11:30-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 5,5 часа);
  • 5.1 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (суммарно 7 часов);
  • 5.2 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (суммарно 7 часов);
  • 6.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа);
  • 6.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа).

Когда не будет света в Черниговской области.

Источник: Черниговоблэнерго

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в регионе будут действовать графики почасовых отключений:

  • 06:00 – 08:00 – 1 очередь;
  • 08:00 – 22:00 – 2 очереди;
  • 22:00 – 23:59 – 1 очередь.

Что известно об ограничениях...

Источник: Полтаваоблэнерго

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Графики отключений электроэнергии в 2026 году: где смотреть

Потребителей предупреждают: ситуация в энергосистеме может быстро измениться. Поэтому следует постоянно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго):

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат и член комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк призвал украинцев готовиться к суровой зиме. При негативном сценарии отключения могут длиться до 20 часов в сутки.

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