В Украине начались экстренные отключения света: что происходит в энергосистеме 23 октября
Украинцев предупредили об отключениях света.
Источник: Freepik
В пятницу, 23 октября, в ряде украинских регионов продолжают действовать ограничения электроснабжения. В частности, фактически с 6 утра применяются графики отключений света для жителей Сумской, Черкасской и Харьковской областей. В то же время в Киеве и области около 10:50 начались экстренные отключения.
Накануне об этом уже предупреждали в "Укренерго", но местные облэнерго опубликовали подробности и конкретные графики. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Что происходит в энергосистеме
- Графики почасовых отключений для всех потребителей объемом от 1 до 2 очередей одновременно действуют с 6 утра до 23:59.
- Отдельно действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
- Ночью был нанесен массированный обстрел одной из ТЭС ДТЭК, в результате чего оборудование было существенно повреждено, а станция прекратила выработку электроэнергии.
- В целом с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подверглись атакам противника более 230 раз.
Киев
Утром в столице действовали стабилизационные отключения, но позже в ДТЭК по приказу "Укренерго" объявили экстренные отключения электроэнергии. В компании подчеркивают, что в это время графики не действуют, и советуют следить за объявлениями о дальнейшей ситуации в своем Telegram-канале.
Киевская область
Накануне сообщалось о графиках отключений до двух групп одновременно общей продолжительностью до 8 часов без света. Но в 10:45 стало известно о введении экстренных отключений, когда графики не действуют. Соответствующая команда поступила от "Укренерго", но причина такого решения не раскрывается
Харьковская область
- 1.1 – 10:00-13:30, 20:30-22:00 (суммарно 5 часов);
- 1.2 – 10:00-13:30, 20:30-22:00 (суммарно 5 часов);
- 2.1 – 10:00-13:30, 20:30-24:00 (суммарно 7 часов);
- 2.2 – 10:00-13:30, 20:30-24:00 (суммарно 7 часов);
- 3.1 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);
- 3.2 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);
- 4.1 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);
- 4.2 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);
- 5.1 – 08:00-10:00, 17:00-20:30 (суммарно 5,5 часа);
- 5.2 – 08:00-10:00, 17:00-20:30 (суммарно 5,5 часа);
- 6.1 – 06:00-08:00, 17:00-20:30 (суммарно 5,5 часа);
- 6.2 – 06:00-08:00, 17:00-20:30 (суммарно 5,5 часа).
Черкасская область
- 1.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);
- 1.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);
- 2.1 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00 (суммарно 6 часов);
- 2.2 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00 (суммарно 6 часов);
- 3.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
- 3.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
- 4.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
- 4.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
- 5.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа);
- 5.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа);
- 6.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа);
- 6.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа).
Сумская область
- 1.1 – 20:00-24:00 (в сумме 4 часа);
- 1.2 – 18:00-22:00 (в сумме 4 часа);
- 2.1 – 16:00-20:00 (в сумме 4 часа);
- 2.2 – 14:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);
- 3.1 – 12:00-16:00, 18:00-22:00 (в сумме 8 часов);
- 3.2 – 10:00-14:00, 16:00-20:00 (в сумме 8 часов);
- 4.1 – 08:00-12:00, 14:00-18:00 (в сумме 8 часов);
- 4.2 – 06:00-10:00, 12:00-16:00 (в сумме 8 часов);
- 5.1 – 06:00-08:00, 10:00-14:00 (в сумме 6 часов);
- 5.2 – 08:00-12:00 (в сумме 4 часа);
- 6.1 – 08:00-10:00 (в сумме 2 часа);
- 6.2 – 22:00-24:00 (в сумме 2 часа).
Графики отключений света в Сумской области.
Источник: Сумыоблэнерго
Черниговская область
- 1.1 – 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа);
- 1.2 – 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа);
- 2.1 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);
- 2.2 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);
- 3.1 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (суммарно 7 часов);
- 3.2 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (суммарно 7 часов);
- 4.1 – 11:30-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 5,5 часа);
- 4.2 – 11:30-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 5,5 часа);
- 5.1 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (суммарно 7 часов);
- 5.2 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (суммарно 7 часов);
- 6.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа);
- 6.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа).
Когда не будет света в Черниговской области.
Источник: Черниговоблэнерго
Полтавская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в регионе будут действовать графики почасовых отключений:
- 06:00 – 08:00 – 1 очередь;
- 08:00 – 22:00 – 2 очереди;
- 22:00 – 23:59 – 1 очередь.
Что известно об ограничениях...
Источник: Полтаваоблэнерго
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Графики отключений электроэнергии в 2026 году: где смотреть
Потребителей предупреждают: ситуация в энергосистеме может быстро измениться. Поэтому следует постоянно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго):
Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат и член комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк призвал украинцев готовиться к суровой зиме. При негативном сценарии отключения могут длиться до 20 часов в сутки.